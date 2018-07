Com três gols de Aspas, Celta goleia e afunda o Las Palmas no Espanhol

O Celta de Vigo contou com dia inspirado de Iago Aspas para golear o Las Palmas nesta segunda-feira. O atacante, ex-Liverpool, marcou três gols e definiu a goleada por 5 a 2 sobre o Las Palmas, mesmo fora de casa, que afundou a equipe adversária na zona do rebaixamento do Campeonato Espanhol.

O resultado levou o Celta a 11 pontos, deixando as últimas colocações e subindo para décimo. Na próxima rodada, domingo, a equipe recebe o Atlético de Madrid. Já o Las Palmas parou nos seis pontos, apenas na 18.ª posição, e tentará a recuperação contra o Villarreal também no domingo, mas fora de casa.

Sem grandes dificuldades, o Celta abriu o placar aos 15 minutos com Emre Mor. Aos 20, começou o show particular de Iago Aspas, que marcou o segundo. Logo na volta para o segundo tempo, o atacante espanhol voltou a deixar sua marca e praticamente definiu o triunfo dos visitantes.

Quando Ruben Blanco foi expulso, o Las Palmas se animou na tentativa da reação, mas Pablo Hernández e Iago Aspas, novamente, transformaram a vitória em goleada. Somente nos acréscimos, os donos da casa descontaram, com Vitolo e Remy, mas já era tarde para a reação.