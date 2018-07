Com três gols de brasileiro, Mönchengladbach goleia e avança; City confirma vaga

O Borussia Mönchengladbach goleou o Young Boys, da Suíça, por 6 a 1, nesta quarta-feira, em casa, na Alemanha, e garantiu vaga à fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa. O brasileiro Raffael foi o principal destaque da partida ao marcar três gols e dar duas assistências. O belga Thorgan Hazard, irmãomais novo de Eden Hazard, meia do Chelsea, fez os outros três dos anfitriões.

Mesmo após os alemães terem vencido o jogo de ida por 3 a 1, a dupla Raffael e Hazard entraram em campo inspirados e não deram trégua à zaga suíça. Depois de acertar uma bola na trave logo no início da partida, Raffael deu belo passe para Hazard abrir o marcador logo aos nove minutos.

Os alemães mantiveram o domínio e Raffael ampliou a contagem com dois gols na sequência. Aos 33 minutos, ele recebeu na entrada da área e bateu cruzado para marcar. Seis minutos depois, aproveitou rápido contra-ataque e apareceu livre na área para tocar no canto do goleiro.

Os suíços não esboçaram reação no segundo tempo. Aos 19 minutos, Raffael cruzou e Hazard marcou o quarto dos alemães. Pouco depois foi a vez de o belga retribuir com um cruzamento para o brasileiro marcar o quinto. O Young Boys fez o gol de honra com Ravet aos 33, mas ainda levou o sexto aos 39, mais uma vez com Hazard.

Raffael é praticamente desconhecido do público brasileiro, pois não chegou a atuar por um clube profissional no País. Depois de passar pelas categorias de base do Juventus-SP, foi negociado com o futebol suíço em 2003, onde atuou pelo Chiasso e pelo Zurich. Em 2008 foi contratado pelo Hertha Berlin e permaneceu lá por quatro temporadas. Em 2012, atuou pelo Dínamo de Kiev e no ano seguinte foi emprestado para o Schalke 04. Ainda em 2013, acertou a contratação ao Borussia Mönchengladbach.

OUTROS JOGOS

O Manchester City confirmou a classificação para a fase de grupos com uma vitória sobre o Steaua Bucareste, da Romênia, por 1 a 0, em casa. Os ingleses, no entanto, entraram tranquilos para a partida e com uma formação recheada de reservas, pois haviam vencido o jogo de ida por 5 a 0, na Romênia.

O gol da vitória foi marcado pelo meia Delph, aos 11 minutos do segundo tempo. Ele aproveitou cruzamento de Navas e mandou de cabeça para as redes. A partida pode ter marcado a despedida do goleiro Joe Hart. Depois de ir para a reserva com a chegada do técnico espanhol Pep Guardiola, o titular da seleção inglesa perdeu ainda mais espaço com a contratação de Bravo, do Barcelona. Por isso, Hart tenta uma transferência para outra equipe. Everton e Sevilla demonstraram interesse no jogador.

O Rostov foi a principal zebra do playoff ao eliminar o tradicional Ajax com uma goleada por 4 a 1, em casa. As equipes haviam ficado no 1 a 1 no jogo de ida, na Holanda. Nesta quarta-feira, o time russo abriu vantagem com gols de Azmoun, Yerokhin, Noboa e Poloz. Klaassen descontou para os visitantes.

O Copenhague, da Dinamarca, ficou no empate por 1 a 1 com o Apoel Nicosia, do Chipre, fora de casa, e garantiu a vaga por ter vencido o jogo de ida por 1 a 0. Os anfitriões saíram na frente com Sotiriou, mas Federico Santander deixou tudo igual.

Outro visitante que se deu bem foi o Dínamo Zagreb, da Croácia, que derrotou o Red Bull Salzburg, da Áustria, por 2 a 1, de virada, na prorrogação, e ficou com a vaga. Lazaro abriu o placar para os anfitriões. O chileno Junior Fernandes deixou tudo igualar no tempo regulamentar e o argelino Soudani garantiu a vitória no tempo extra.

O sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões acontece nesta quinta-feira. Os times eliminados no playoff estão garantidos na fase de grupos da Liga Europa, que terá o sorteio nesta sexta.