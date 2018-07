Com três gols de brasileiros, Chelsea bate Aston Villa em casa

Ainda sem perder no Campeonato Inglês, o Chelsea contou com show brasileiro neste sábado para vencer o Aston Villa, por 3 a 0, e manter a vantagem na ponta da tabela. Oscar, Diego Costa e Willian marcaram os gols da partida disputada no Stamford Bridge. Rivais do Chelsea, as duas equipes de Manchester também venceram na rodada.

A exibição dos brasileiros teve início logo aos 7 minutos de jogo. Willian investiu pela direita e bateu cruzado dentro da área. O goleiro deu rebote e o mesmo Willian cruzou rasteiro para Oscar só completar para as redes. Dominante, o Chelsea seguiu melhor em campo, mas não conseguiu ampliar o placar antes do intervalo.

Na etapa final, o segundo gol surgiu em bela trama do Chelsea pelo lado esquerdo, demonstrando bom entrosamento. O cruzamento encontrou Diego Costa, brasileiro naturalizado espanhol, que cabeceou firme para as redes, aos 13. Foi o oitavo gol do atacante, artilheiro isolado do Inglês.

Vinte minutos depois, Willian deixou sua marca ao completar, já dentro da pequena área, jogada da esquerda. Antes do fim, Oscar ainda teve chance de marcar lindo gol, com direito a drible no goleiro. A zaga afastou a bola em cima da linha.

Com o triunfo, o Chelsea chegou aos 13 pontos, mantendo os três de vantagem sobre o Southampton. O vice-líder do Inglês derrotou neste sábado o Queens Park Rangers por 2 a 1, em casa.

A terceira colocação agora pertence ao Manchester City. O atual campeão derrotou o Hull City por 4 a 2, fora de casa. Agüero, Dzeko, duas vezes, e Lampard marcaram os gols dos visitantes, que agora acumulam 11 pontos na tabela.

O outro time de Manchester também venceu na rodada. Jogando no Old Trafford, Wayne Rooney e Robin van Persie balançaram as redes no triunfo sobre o West Ham por 2 a 1. Em processo de recuperação no Inglês, o United já figura em 7º lugar, com oito pontos.

Ainda neste sábado, o Crystal Palace derrotou o Leicester City por 2 a 0, enquanto Sunderland e Swansea City empataram sem gols.