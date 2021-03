Com três gols de Bruno Mezenga, Ferroviária goleia o Botafogo pelo Paulistão

A Ferroviária aplicou nesta segunda-feira a maior goleada, até o momento, desta edição do Campeonato Paulista Sicredi 2021. O time de Araraquara derrotou o Botafogo, de Ribeirão Preto, por 5 a 0, na Fonte Luminosa, pela terceira rodada, e segue na cola do São Paulo, o líder da sua chave. Bruno Mezenga foi o destaque do jogo ao marcar três gols no primeiro tempo.

Com o resultado, a invicta Ferroviária chegou aos sete pontos, mesma pontuação do São Paulo, na vice-liderança do Grupo B, perdendo para o time da capital no saldo de gols: 8 a 6. Completam o grupo: Ponte Preta (um) e São Bento (zero). Já o Botafogo é o lanterna do Grupo A, com um ponto, atrás de Corinthians (cinco), Santo André (cinco) e Inter de Limeira (três).

O domínio da Ferroviária foi absoluto. O time de Araraquara começou pressionando e precisou de quatro minutos para abrir o placar. Felipe Marques fez linda jogada pela esquerda, deixou dois jogadores para trás e deu para Bruno Mezenga chutar e abrir o marcador. Renato Cajá e Vinícius Zanocelo faziam o que queriam, envolvendo o adversário.

Aos 21 minutos, Zanocelo deu para Diogo cruzar na medida para Bruno Mezenga pegar de cabeça e fazer 2 a 0. O terceiro saiu aos 43. Em nova jogada iniciada por Zanocelo, o camisa 9 recebeu de Felipe Marques e estufou as redes.

Já o Botafogo praticamente assistiu a Ferroviária jogar. A única tentativa perigosa saiu dos pés de Rafael Marques. O atacante tabelou com Rodrigo, que invadiu a área e chutou cruzado. Mas ninguém apareceu para colocar a bola na rede.

O panorama do segundo tempo não foi diferente. Logo aos cinco minutos, Diogo tocou para Everton Brito, que deixou para Zanocelo. O meia ajeitou para Higor Meritão acertar um bonito chute: 4 a 0. O quinto gol veio aos 12. Igor recebeu de Felipe Marques e lançou para Rogério, livre de marcação, deixar o seu.

Com ampla vantagem, a Ferroviária apenas administrou o resultado, recuou a marcação e anulou o Botafogo, que acabou sendo presa fácil nesta segunda-feira. O time de Araraquara ainda fez alguns testes visando às próximas rodadas.

Na próxima, o Botafogo enfrenta a Ponte Preta no sábado, às 19h, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. No domingo, às 19h, a Ferroviária visita o Palmeiras, no Allianz Parque.

FICHA TÉCNICA

FERROVIÁRIA 5 X 0 BOTAFOGO

FERROVIÁRIA - Saulo; Diogo Mateus (Pastor), Matheus Salustiano, Xandão e Arthur Henrique (Igor Fernandes); Higor Meritão, Vinícius Zanocelo e Renato Cajá (Fellipe Mateus); Everton, Felipe Marques (Jhonatan) e Bruno Mezenga (Rogério). Técnico: Pintado.

BOTAFOGO - Igor; Marlon (Valdenilson), Yan Victor, Helder, Matheus Santos (Dudu) e Rodrigo Ferreira; Victor Bolt, Vinícius Kiss e Emerson Santos; Neto Pessoa (Victor Ramos) e Rafael Marques. Técnico: Alexandre Gallo.

GOLS - Bruno Mezenga, aos 4, aos 21 e aos 43 minutos do primeiro tempo. Higor Meritão, aos cinco, e Rogério, aos 12 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Douglas Marques das Flores.

CARTÕES AMARELOS - Bruno Mezenga e Diogo Mateus (Ferroviária); Victor Bolt e Yan Victor (Botafogo).

LOCAL - Fonte Luminosa, em Araraquara.