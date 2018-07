Com três gols de Ciel, ASA derrota São Caetano A zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro está ficando cada vez mais distante para o ASA. Na noite desta sexta-feira, o caçula da competição derrotou o São Caetano por 3 a 1, no Estádio Coaracy da Mata Fonseca, em Arapiraca (AL), e já começou a vislumbrar o G-4. Ciel, com três gols, foi o destaque do jogo.