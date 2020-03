Com três gols de Mbappé, PSG goleia o Lyon e vai à final da Copa da França

O Paris Saint-Germain está na decisão da Copa da França. Com três gols de Mbappé e outro de Neymar em cobrança de pênalti, o time do técnico Thomas Tuchel goleou o Lyon por 5 a 1, de virada, nesta quarta-feira, no Parc OL, e agora aguarda o vencedor do jogo entre Saint-Étienne e Rennes, que se enfrentam nesta quinta, no estádio Geoffroy-Guichard.

A partida no Parc OL começou em ritmo frenético. Em 15 minutos foram três oportunidades claras, com participação efetiva dos goleiros Anthony Lopes e Keylor Navas, e dois gols, um para cada lado.

O Lyon abriu o placar, aos 11, com Terrier. Antes disso, Aouar quase marcou em uma cabeçada defendida por Navas, aos 4, e Dubois assustou o goleiro do PSG com um chute de pé esquerdo, aos 7. No lance do gol, Kurzawa errou na saída de bola, Ekambi recebeu na direita e cruzou rasteiro. Terrier apareceu livre para finalizar de pé esquerdo.

A torcida local fez festa por apenas três minutos. Aos 14, após cobrança de escanteio, Kurzawa, que havia falhado no gol do Lyon, desviou de cabeça e Mbappé surgiu livre na pequena área para empatar. Antes disso, o atacante francês já havia levado perigo em um chute de fora da área, aos 5.

O ritmo do jogo caiu um pouco. E o desenho tático ficou bem definido. Apesar de atuar como visitante, o PSG ficava mais de posse da bola (65%) e buscava encontrar espaço na defesa do Lyon. A equipe da casa especulava no contra-ataque. E foi assim que quase marcou aos 30 minutos. Denayer lançou, Dembélé fez o corta-luz e deixou Terrier sozinho diante de Navas, que evitou o gol.

Atuando pelo lado esquerdo do campo, Neymar ficou um pouco preso na marcação, mas, quando teve espaço, criou uma excelente oportunidade aos 43 minutos. O brasileiro fez ótima jogada individual e cruzou bola perfeita para Cavani. O uruguaio pegou de primeira e acertou a trave.

O Lyon voltou melhor no segundo tempo, mas não aproveitou chances com Dubois e Dembélé. E o PSG virou o jogo. Em um lance na área com Cavani, Marçal tocou o braço na bola. Pênalti e expulsão, já que o brasileiro havia levado o primeiro amarelo na etapa inicial. Neymar deslocou o goleiro Anthony Lopes com perfeição e fez 2 a 1, aos 18.

Sem alternativa, o Lyon se atirou ao ataque. O PSG aproveitou para definir o jogo no contra-ataque. Aos 24 minutos, Mbappé roubou bola na intermediária defensiva, correu o campo todo, driblou Marcelo na área e finalizou de pé direito para marcar o terceiro.

Com o rival nocauteado, o PSG ainda marcou mais duas vezes para transformar o triunfo em goleada. Sarabia fez o quarto, aos 36, após pegar o rebote do goleiro que já havia evitado o gol duas vezes. Aos 47, Mbappé fez mais um em jogada de Neymar.