Com três gols de Messi, Barcelona aplica 8 a 0 no Almería

ALMERÍA - O Barcelona não tomou conhecimento do Almería neste sábado e aplicou uma goleada de 8 a 0, na casa do rival, pela 12.ª rodada do Campeonato Espanhol. O argentino Messi foi o destaque do jogo, com três gols e duas assistências.

Veja também:

Cristiano Ronaldo: 'Vamos ver se o Barcelona nos faz 8 gols'

Real Madrid goleia Athletic Bilbao e mantém liderança

A expressiva vitória não serviu para levar o time catalão à ponta. É que, mesmo chegando aos 31 pontos, está um atrás do rival Real Madrid, que venceu o Athletic Bilbao por 5 a 1, no Estádio Santiago Bernabéu. O Almería soma nove pontos, na 18.ª colocação.

Embalado pelo gol da vitória da Argentina sobre o Brasil, na quarta, Messi abriu a contagem neste sábado. Ele marcou o primeiro gol, aos 17 minutos, em belo chute cruzado da esquerda. Iniesta aumentou a vantagem dois minutos depois, ao aproveitar bobeada da zaga.

O terceiro gol contou com a participação do brasileiro Maxwell. Ele fez cruzamento na área, que foi cortado por Acasiete, contra as próprias redes, aos 27. Pedro, aos 35, e Messi, aos 37, deixaram o Barcelona com 5 a 0 no placar antes do intervalo.

Apesar da grande vantagem, o time catalão não diminuiu o ritmo no segundo tempo. Inspirado, Messi deu bom passe para Bojan anotar o sexto gol aos 17. Cinco minutos depois, o argentino aproveitou rebote do goleiro e anotou seu terceiro na partida. Aos 27, Messi fez outra bela jogada e deu nova assistência para Bojan selar a goleada de 8 a 0.

Também neste sábado, o Villarreal sofreu para arrancar o empate por 1 a 1 com o Valencia, diante de sua torcida. Os visitantes abriram o placar aos 21 minutos de jogo, com gol de Aduriz. Mas Rossi garantiu a igualdade aos 27 da segunda etapa.

Com o resultado, o Villarreal perdeu a chance de encostar nos líderes da tabela. Soma 24, na terceira colocação, logo à frente do Valencia, com 21.

Atualizado às 21h40 para acréscimo de informação