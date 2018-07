Com três gols de Neymar, Santos goleia Guaratinguetá por 5 a 0

SÃO PAULO - Com todos os seus titulares e contra um time que está na zona de rebaixamento e com o gerente de futebol interinamente como técnico, o resultado não poderia ser outro para o Santos, nesta quinta-feira, que não fosse uma fácil vitória. E ela veio naturalmente, ainda no primeiro tempo, com mais uma boa atuação de Neymar. Autor de três gols, o craque comandou a equipe santista na goleada por 5 a 0 sobre o Guaratinguetá, na Vila Belmiro, no encerramento da 16.ª rodada do Campeonato Paulista.

Agora com 33 pontos, o Santos retomou o quarto lugar na tabela de classificação - o Mogi Mirim havia o ultrapassado na última quarta - e garantiu matematicamente uma vaga nas quartas de final do Paulistão. Já o Guaratinguetá, cada vez mais perto da queda à Série A-2, continua na 18.ª colocação, com 11 pontos - dois atrás do Catanduvense, que é o primeiro fora da zona da degola.

No final de semana, pela 17.ª rodada, o Santos faz o clássico contra a Portuguesa, no domingo, às 16 horas, no estádio do Canindé, em São Paulo. O Guaratinguetá joga no mesmo dia, mas às 18h30, contra a Ponte Preta, no estádio Dário Rodrigues Leite, no Vale do Paraíba.

O JOGO - Depois de demitir o treinador Vilson Tadei na última segunda, o gerente de futebol Carlos Octávio do Valle resolveu não contratar ninguém e encarou o desafio de comandar o Guaratinguetá na Vila Belmiro. Com um esquema defensivo, ele só não esperava que uma falha do volante Jeovânio, logo aos 3 minutos de jogo, causasse o primeiro gol do Santos e acabasse com todo os seu planejamento. No lance, Neymar roubou a bola e, livre na área, só teve o trabalho de tocar na saída do goleiro Jaílson para abrir o placar.

Sem qualquer susto, o Santos tocava a bola e procurava espaços para ampliar a vantagem. O segundo gol só saiu aos 26 minutos e de forma bonita. Neymar fez jogada individual pelo lado esquerdo e tocou para o lateral-esquerdo Juan na ponta. Com precisão, a bola foi alçada para a primeira trave e Borges subiu mais alto que a defesa para marcar o gol de cabeça.

Dez minutos depois, o terceiro gol santista aconteceu em mais uma bela jogada de ataque. Após tabela pela direita, a bola ficou com Ibson dentro da área. O meia percebeu a chegada rápida de Juan à sua esquerda e tocou de calcanhar para o lateral, que chutou forte no ângulo direito alto de Jaílson para fazer 3 a 0.

Totalmente perdido em campo, o Guaratinguetá não conseguia parar as jogadas ofensivas do Santos. Em mais uma delas, aos 41 minutos, Neymar recebeu a bola dentro da área e ajeitou de primeira para Ibson, que na hora de chutar foi travado com falta por Gercimar. O pênalti foi marcado e o volante do time visitante recebeu o cartão vermelho. Na cobrança, Neymar bateu com categoria para marcar seu segundo gol na partida e o quarto do Santos.

No segundo tempo, o Santos resolveu poupar mais as suas energias e não criou tanto quando nos primeiros 45 minutos. Com Elano em campo, no lugar de Arouca, a bola ficou mais no meio de campo e até os 40 minutos o time santista havia criado poucas chances de gol - na melhor delas, o próprio Elano chutou na trave esquerda de Jaílson.

O melhor ficou para o final. Aos 40 minutos, Paulo Henrique Ganso lançou Neymar dentro da área e o atacante foi derrubado por Mateus. Pênalti marcado e cobrança de Neymar, que fez o seu 10.º gol no Paulistão - está três atrás do artilheiro Hernane, do Mogi Mirim - e o 95.º com a camisa do Santos, ultrapassando Robinho na lista de goleadores do clube.

SANTOS 5 x 0 GUARATINGUETÁ

SANTOS - Rafael; Fucile (Maranhão), Edu Dracena, Durval e Juan; Adriano, Arouca (Elano), Ibson (Felipe Anderson) e Paulo Henrique Ganso; Borges e Neymar. Técnico: Muricy Ramalho.

GUARATINGUETÁ - Jaílson; Leandro Silva, Fernando, Rocha e Reinaldo; Jeovânio (Mateus), Gercimar, Rick e Nenê (Vinícius); Careca e Pimenta (Marcinho). Técnico: Carlos Octávio do Valle (interino).

GOLS - Neymar, aos 3 e aos 42 (pênalti), Borges, aos 26, e Juan, aos 36 minutos do primeiro tempo; Neymar (pênalti), aos 42 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Fucile, Ibson e Durval (Santos); Jaílson, Jeovânio e Mateus (Guaratinguetá).

CARTÃO VERMELHO - Gercimar (Guaratinguetá).

ÁRBITRO - José Cláudio Rocha Filho.

RENDA - R$ 100.130,00.

PÚBLICO - 4.449 pagantes.

LOCAL - Estádio da Vila Belmiro, em Santos (SP).