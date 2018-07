Com três gols de Pedro, campeã do mundo Espanha goleia a Bielo-Rússia

MINSK - A Espanha voltou a apresentar nesta sexta-feira o futebol que a consagrou como bicampeã da Europa e melhor do mundo. Jogando em Minsk, o time espanhol não teve piedade dos donos da casa e goleou a ascendente seleção da Bielo-Rússia por 4 a 0. Pedro viveu noite especial, com três belos gols, os seus primeiros em jogos oficiais com a camisa espanhola.

Com o resultado, a Espanha chegou a seis pontos e passou à liderança do Grupo I das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2014. A França tem a mesma pontuação, mas fica atrás no saldo de gols. O jogo chave entre as duas favoritas acontece na terça-feira, em Madri.

Coadjuvante no Barcelona, Pedro participou dos quatro gols da Espanha nesta sexta-feira. Foi dele o lindíssimo toque de calcanhar para Jordi Alba, também do Barça, invadir a área, driblar o goleiro e tocar para o gol vazio, aos 11 minutos do primeiro tempo.

Pedro queria mesmo viver uma noite de Messi. Aos 20, ele recebeu de David Silva, saiu na cara do goleiro, e deu um leve toque para encobrir Veremko, bem ao estilo do seu companheiro de time.

No terceiro gol, já na etapa final, o mesmo estilo. Ele recebeu pelo lado esquerdo, invadiu a área e mais uma vez bateu por cima do goleiro. Para fechar a goleada, nenhuma novidade. Fábregas tocou, Pedro recebeu livre, driblou Veremko com uma cavadinha por cima do goleiro e empurrou para o gol vazio.

Pelo mesmo Grupo I, mais cedo, em Helsinque, Finlândia e Geórgia empataram em 1 a 1. Com isso, a Geórgia foi a quatro pontos em três jogos e a Finlândia somou seu primeiro ponto em duas partidas. A Bielo-Rússia perdeu três vezes e ocupa a lanterna.

GRUPO DA ITÁLA

Em Sofia, a Bulgária saiu na frente da Dinamarca com um gol de Rangelov, mas levou o empate em 1 a 1 com Bendtner. Desde os 26 minutos os donos da casa jogaram com um jogador a menos. O resultado é bom para a Itália, que tem sete pontos no Grupo B e lidera sozinha. Os búlgaros foram a cinco pontos, em segundo, enquanto a Dinamarca agora soma dois pontos, no quinto lugar.