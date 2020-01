Com três gols de Ronaldo, Juventus goleia e lidera; Ibra estreia no Milan com empate

Com uma atuação arrasadora no segundo tempo, com direito a três gols do astro português Cristiano Ronaldo, a Juventus iniciou o ano de 2020 nesta segunda-feira com uma goleada por 4 a 0 sobre o Cagliari, em Turim, e lidera o Campeonato Italiano. O centroavante argentino Gonzalo Higuaín completou o resultado positivo da equipe pela 18.ª rodada da competição.

Com 45 pontos, a Juventus chegou à 14.ª vitória no campeonato - tem ainda três empates e apenas uma derrota. Para se manter na liderança, torcerá por um tropeço da Inter de Milão, que tem 42 e joga ainda nesta segunda-feira contra o Napoli, em Nápoles. O Cagliari, com 29 pontos, está em sexto lugar e segue na zona de classificação à próxima edição da Liga Europa.

Esta é a segunda vez neste Campeonato Italiano que Cristiano Ronaldo marca três gols em um mesmo jogo. A sua "tripletta", como a marca é chamada na Itália, começou só no segundo tempo, logo aos quatro minutos. Na etapa inicial, o Cagliari conseguiu conter o impero ofensivo da Juventus, mas uma falha do zagueiro Klavan colocou tudo a perder para os visitantes. O português teve calma ainda para driblar o goleiro Olsen e abrir o placar.

Com espaço para contra-atacar, a Juventus conseguiu a goleada. Aos 22 minutos, o argentino Dybala foi derrubado na área e Cristiano Ronaldo foi o responsável por marcar o segundo gol na cobrança de pênalti. Pouco depois, aos 36, Higuaín fez o seu em um chute de dentro da área e o astro português completou seu show ao bater rasteiro na saída do Olsen no minuto seguinte.

Em Milão, cercado de muita expectativa, o sueco Zlatan Ibrahimovic fez a sua reestreia no Milan após sete anos e meio. O atacante começou a partida contra a Sampdoria, no estádio San Siro, no banco de reservas e só entrou em campo aos 10 minutos do segundo tempo. Sem jogar há pouco mais de dois meses, pouco fez para ajudar a sua equipe, que ficou no empate sem gols.

A campanha do Milan no Campeonato Italiano segue decepcionante. Com 22 pontos, o time está na 11.ª colocação, bem distante da zona de classificação às competições europeias. A Sampdoria, em situação mais complicada, tem 16 e ocupa a 16.ª posição, muito perto da zona de rebaixamento.

GOLEADA

Mais uma vez fazendo boa campanha na temporada, a Atalanta atropelou o Parma com uma goleada por 5 a 0, nesta segunda-feira, em Bérgamo. O meia esloveno Josip Ilicic foi o destaque ao marcar dois gols - o meia argentino Papu Gómez, o suíço Remo Freuler e o alemão Robin Gosens completaram o placar.

Com 34 pontos, a Atalanta está na quinta colocação e se aproximou da Roma, que permaneceu com 35 em quarto lugar após perder para o Torino no dia anterior, na briga por uma vaga na Liga dos Campeões da Europa. O Parma é o sétimo colocado, com 25 pontos.

Também nesta segunda-feira, Bologna e Fiorentina ficaram no empate por 1 a 1, em Bolonha. O time da casa conseguiu a igualdade apenas nos acréscimos do segundo tempo com o gol de Riccardo Orsolini - Marco Benassi havia aberto o placar na primeira etapa. Os dois times ocupam posições intermediárias na tabela de classificação.