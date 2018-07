Com três gols franceses, Udinese vira sobre o Palermo

Após amargar uma sequência de cinco jogos que só lhe rendeu um ponto, a Udinese conseguiu embalar no Campeonato Italiano. Nesta quinta-feira, no fechamento da 10.ª rodada, a equipe de Údine foi até a Sicília e venceu o Palermo por 3 a 1, de virada. Os três gols da vitória foram marcados por jogadores franceses.

O macedônio Nestorovski abriu o placar para o Palermo logo aos 10 minutos no Renzo Barbera. Ainda no primeiro tempo, aos 36, Théréau empatou. A virada veio na etapa final, com dois gols de Théréau, um deles muito bonito, de fora da área, no ângulo. Os brasileiros Ryder Matos, Felipe e Danilo foram titulares pela Udinese.

Com a vitória, a Udinese foi a 13 pontos se juntou ao bolo formado no meio da tabela do Italiano, que vai desde o Atalanta, que é sexto com 16 pontos até o Cagliari, 15.º, com 13. Já o Palermo parece fadado ao rebaixamento. Após 10 rodadas, tem só uma vitória e seis pontos. Fica à frente do Crotone, apenas.