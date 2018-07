Com três importantes desfalques, São Paulo terá time modificado

O técnico Rogério Ceni começa a preparar o São Paulo para enfrentar o Vitória, nesta quinta-feira, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, no Morumbi. Com os desfalques de Rodrigo Caio, com a seleção brasileira, e Cueva, com a seleção peruana, além de Luiz Araújo, liberado para se acertar com o Lille, da França, o treinador terá de mexer no time.

Na zaga, se ele mantiver o sistema com três zagueiros, Maicon e Lucão estão garantidos. Pela terceira vaga disputam Lugano, Eder Militão e Douglas, este com menos chance. Como tem fechado os treinos da equipe, Ceni não deu pistas se pretende usar o veterano uruguaio de líbero ou se colocará Militão para tentar evitar a velocidade do ataque do Vitória.

Entre os jogadores que estavam no departamento médico, quatro estão recuperados e já treinaram com o grupo na terça-feira: os volantes Araruna e Thiago Mendes, e os atacantes Chávez e Wellington Nem. Mas como ainda não estão em plena forma física, resta saber quem o técnico Rogério Ceni vai relacionar para a partida.

Para o zagueiro Lucão, que mais uma vez será titular do time, o São Paulo precisa se impor dentro de casa para poder sonhar alto no Brasileirão. "Somar pontos dentro de casa é obrigação, no Morumbi temos de fazer os três pontos. Fora de casa, o que pudermos tirar de pontos, seja empate ou vitória, temos de conseguir. Só assim vamos brigar por Libertadores e título no final", avisou.