Com três jogadores infectados, Alavés revela ter 15 casos de coronavírus

O Alavés revelou nesta quarta-feira que já são 15 os casos de coronavírus no clube. No último sábado, o time da primeira divisão do Campeonato Espanhol havia relatado que três membros da comissão haviam contraído a doença, número que agora se ampliou e conta com três jogadores do elenco principal, mas nenhum do grupo de atletas do basquete.

"Houve 15 casos positivos, três dos quais são do elenco principal do Deportivo Alavés e sete membros da comissão técnica. Ninguém do time de basquete do clube testou positivo. Também houve cinco funcionários do clube que foram afetados", afirmou o clube da região do País Basco, assegurando que todos passam bem. "Aqueles que deram resultados positivos não têm nenhum sintoma e estão bem".

Além do Alavés, o Valencia e o Espanyol foram outros dois times que disputam o Campeonato Espanhol a registrar casos de coronavírus.

O País Basco, e mais especificamente a cidade de Vitória, onde fica a sede de Alavés, é um dos principais focos da epidemia na Espanha, com quase mil casos registrados na região.

Depois da Itália, a Espanha é o país da Europa mais afetado pelo novo coronavírus, denominado Covid-19, com 558 mortes confirmadas e quase 14 mil casos. Os cidadãos só podem deixar as suas casas por motivos essenciais e atividades como ir ao supermercado ou comprar remédios.