Com três novidades, São Paulo divulga lista de relacionados para jogo em Curitiba

O meia Cueva, o volante Hudson e o lateral-direito Régis são as novidades na lista de relacionados do São Paulo para o duelo desta quarta-feira, às 21h45, contra o Atlético-PR em Curitiba. As equipes se enfrentarão na Arena da Baixada pela primeira partida da 4ª fase da Copa do Brasil.

+ Chegada de Carneiro reacende disputa por espaço no ataque são-paulino

O peruano retorna depois de desfalcar o time tricolor por três partidas para defender sua seleção nacional em amistosos. Já o lateral é relacionado pela primeira vez para um jogo da equipe, já que foi contratado em meados de março e não pôde atuar no Campeonato Paulista por já ter defendido outra equipe, o São Bento. O volante ficou fora dos últimos seis compromissos do time por lesão na coxa direita.

O zagueiro Anderson Martins, com dores na região dorsal, o lateral-esquerdo Júnior Tavares, com contratura no adutor direito, e o meia-atacante Valdívia, com estiramento na coxa esquerda, seguem como desfalques do time tricolor.

O técnico Diego Aguirre esboçou no treino de segunda uma possível formação do São Paulo com três zagueiros. Os três estão na lista: Arboleda, Bruno Alves e Rodrigo Caio. Além do trio e de Sidão no gol, o time deve ir a campo com Militão e Reinaldo nas laterais, Liziero, Jucilei e Nenê no meio-campo, e Cueva e Tréllez avaçados.

Confira a lista com os atletas relacionados:

Goleiros: Jean e Sidão.

Laterais: Éder Militão, Edimar, Régis e Reinaldo.

Zagueiros: Arboleda, Bruno Alves e Rodrigo Caio.

Volantes: Araruna, Hudson, Jucilei, Liziero e Petros.

Meias: Cueva, Lucas Fernandes, Nene e Shaylon.

Atacantes: Brenner, Diego Souza, Marcos Guilherme, Morato e Tréllez.