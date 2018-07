Com três novos desfalques, Roger dá continuidade à preparação do Atlético-MG

O técnico Roger Machado comandou nesta sexta-feira mais uma atividade na Cidade do Galo. Depois de testes físicos pela manhã, o elenco mineiro realizou um trabalho tático na parte da tarde sem as presenças do zagueiro Erazo, do atacante Luan e do goleiro Giovanni, todos com problemas físicos.

Erazo já havia deixado a atividade de quinta com dores no joelho e realizou trabalho de fisioterapia nesta sexta. Luan fez uma atividade específica na academia. Já Giovanni foi poupado depois de realizar um procedimento dentário. Estes jogadores se juntaram ao zagueiro Leonardo Silva, o volante Yago e o goleiro Victor, que continuam se recuperando de lesões.

Apesar dos desfalques, Roger exaltou o trabalho realizado nesta sexta e a primeira semana de treinos no clube. "A organização das atividades e o entendimento dos jogadores nas atividades propostas foram absolutamente perfeitos. É o começo do entendimento de uma forma de organização que entendo ser a mais adequada para a gente jogar, mas, pela qualidade e pelo nível dos jogadores, foi uma semana muito intensa, de bastante treinamento e conteúdo, mas muito bem assimilada. Estou muito satisfeito com a doação e a entrega dos atletas", declarou.

O grupo atleticano está dividido, com uma parte do elenco nos Estados Unidos, na Florida Cup, sob o comando de Diogo Giacomini. Já em Belo Horizonte, Roger aproveita para conhecer melhor seu elenco, após ser contratado para comandar o time mineiro nesta temporada.

"A primeira semana foi mais de conhecimento, o Roger está conhecendo o grupo. Os trabalhos são muito intensos, é o tempo todo. Foi uma semana de treinos muito fortes, todos os dias. Ele procura cobrar de perto o jogador e isso é bom para que você não se acomode. Então, a expectativa é a melhor possível. Fazendo uma pré-temporada como estamos fazendo, com intensidade e inteligência da preparação física, junto com a comissão técnica, tem tudo para formar um bom casamento", disse o volante Rafael Carioca.