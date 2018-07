Atlético-MG recebe o Avaí para encurtar distância da liderança

O Atlético-MG conseguiu tirar dois pontos de vantagem para o Corinthians na última rodada e agora está a cinco da liderança do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, às 19h30, a equipe precisa manter o embalo, derrotar o Avaí, no Estádio Independência, em Belo Horizonte, e secar os paulistas que receberão o Grêmio.

O técnico Levir Culpi terá a volta de três jogadores que estavam suspensos na vitória sobre o Vasco, no Maracanã: o lateral-direito Marcos Rocha, o zagueiro Jemerson e o atacante Luan. Além dessas mudanças, o treinador indicou a equipe com a entrada de Dátolo na vaga de Thiago Ribeiro.

"O Corinthians tem uma vantagem de cinco pontos, uma vantagem boa, e temos que fazer nosso papel dentro e fora de casa, ter aquela torcida contra o Corinthians para que ele venha a tropeçar e a gente encostar ainda mais. Temos que tomar cuidado também porque o Grêmio vem logo atrás, com um ponto de diferença. Então, temos que pensar jogo a jogo, com tranquilidade, fazer nosso papel dentro de campo", observou Marcos Rocha.

O Atlético está na segunda colocação do Campeonato Brasileiro com 45 pontos. O Corinthians tem 50 e o Grêmio, 44. O Avaí, adversário dos mineiros nesta noite, vive um momento complicado. Vem de duas derrotas consecutivas e ocupa a antepenúltima colocação com 23 pontos.