Com três retornos, Oswaldo começa a definir time do Corinthians para domingo

O Corinthians deve ter a força máxima no domingo, contra o Cruzeiro, para tentar confirmar a classificação para a Copa Libertadores do próximo ano. O técnico Oswaldo de Oliveira vai contar com os laterais Fagner e Léo Príncipe, fora o zagueiro Vilson, que voltaram a treinar nesta quarta-feira no CT Joaquim Grava e deixam o clube com todas as opções disponíveis para a partida.

Os retornos já possibilitaram a treinador montar a formação titular. O lateral Fagner, recuperado de suspeita de conjuntivite, e o zagueiro Vilson, de volta após sentir desgaste físico, participaram do trabalho tático. Na terça, Oswaldo chegou a improvisar o meia Giovanni Augusto na lateral, em razão das baixas.

No domingo, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro, a equipe precisa bater o Cruzeiro e torcer por tropeços ou de Botafogo ou de Atlético-PR. Os concorrentes diretos terão partidas no Sul do País. O Atlético-PR recebe o Flamengo na Arena da Baixada, enquanto o Botafogo terá pela frente o Grêmio, em Porto Alegre. Todos os jogos serão no mesmo horário, às 17h, assim como o encontro entre Cruzeiro e Corinthians.

Oswaldo definiu a equipe titular com: Walter; Fagner, Vilson, Balbuena e Uendel; Cristian; Romero, Camacho, Rodriguinho e Marlone; Guilherme. Antes da partida, o Corinthians vai fazer mais três atividades, a próxima delas nesta quinta-feira pela manhã, também no CT.