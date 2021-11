Com três times brasileiros, Libertadores Feminina tem fórmula de tiro curto e final no Uruguai

A competição mais importante do futebol feminino no continente começa a ser disputada nesta quarta-feira. A Libertadores 2021 tem seus primeiros jogos nesta semana e será realizada em tiro curto, dos dias 3 a 21 de novembro. Três brasileiros estão no torneio: a atual campeã Ferroviária, o Corinthians e o Avaí Kindermann, campeão e vice do Brasileirão de 2020, respectivamente.

O Brasil é, ao lado do Paraguai, o país com mais representantes na competição. O futebol brasileiro tem domínio no retrospecto do torneio sul-americano feminino, de modo que ganhou nove das 12 edições da disputa. O São José-SP é o maior campeão, com três taças, conquistadas em 2011, 2013 e 2014. O time é seguido por Santos (2009 e 2010), Ferroviária (2015 e 2020) e Corinthians (2017 e 2019), ambos com dois troféus cada.

O Audax sagrou-se vencedor uma vez, em 2017. Colo-Colo, do Chile, Sportivo Limpeño, do Paraguai, e Atlético Huila, da Colômbia, são as outras equipes que sentiram o gosto de conquistar o torneio mais importante do continente.

A competição será realizada da primeira fase até a disputa do terceiro lugar no Paraguai, entre os dias 3 e 18 de novembro. Agendada para o dia 21, a final terá como o palco o Estádio Gran Parque Central, em Montevidéu, no Uruguai. Na decisão, a equipe de arbitragem terá o auxílio do VAR. A Conmebol utilizará a tecnologia pela primeira vez em uma final de um torneio feminino.

Além da final da Libertadores Feminina, a capital uruguaia receberá também as decisões da Sul-Americana e da Libertadores da América, ambas 100% brasileiras, entre Athletico-PR e Red Bull Bragantino e Flamengo e Palmeiras.

A primeira equipe brasileira a entrar em campo é também a última campeã. Nesta quarta-feira, às 17h45, a Ferroviária enfrenta o Sol de América, do Paraguai, no Estádio Manuel Ferreira, em Assunção. No mesmo dia, às 19h45, é a vez do Avaí Kindermann estrear diante do Yaracuyanos, da Venezuela. A partida será no Estádio Arsênio Enrico, que também receberá as partidas do grupo do Corinthians. Atual bicampeão brasileiro, o time alvinegro encara o San Lorenzo na quinta-feira.

Os 16 times foram dispostos em quatro grupos, com quatro equipes em cada uma das chaves. Ao fim da primeira fase, disputada em turno único no Paraguai, os dois melhores de cada grupo avançam às quartas de final. As partidas da Libertadores Feminina serão transmitidas pelos Canais Disney, com presenças na grade de programação da ESPN Brasil e da Fox Sports, além da plataforma de streaming Star+.

Veja os grupos da Libertadores Feminina:

Grupo A

Ferroviária

Sol de América (PAR)

Deportivo Cuenca (ECU)

Independiente Santa Fé (COL)

Grupo B

Cerro Porteño (PAR)

Santiago Morning (CHI)

Yaracuyanos (VEN)

Avaí Kindermann

Grupo C

Deportivo Cali (COL)

Alianza Lima (PER)

Rela Tomayapo (BOL)

Universidad de Chile (CHI)

Grupo D

Corinthians

San Lorenzo (ARG)

Nacional (URU)

Deportivo Capitá (PAR)

Confira as partidas dos times brasileiros na fase de grupos:

Ferroviária x Sol de América, 3/11

Ferroviária x Dep. Cuenca, 6/11

Ind. Santa Fé x Ferroviária, 9/11

Yaracuyanos x Avaí Kindermann, 3/11

Santiago Morning x Avaí Kindermann, 6/11

Avaí Kindermann x Cerro Porteño, 9/11

Corinthians x San Lorenzo, 4/11

Corinthians x Nacional, 7/11

Dep. Capiatá x Corinthians, 10/11