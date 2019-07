Com três zagueiros na lista, Corinthians divulga relacionados para enfrentar o Wanderers

O Corinthians fechou o treino desta quarta-feira e ninguém do elenco e nem da comissão técnica concedeu entrevista coletiva. No final da tarde, o clube divulgou os relacionados para a partida contra o Montevideo Wanderers, quinta-feira, às 21h30, na arena em Itaquera, no jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana.

A novidade entre os 23 nomes da lista é a presença do volante Ramiro, recuperado de problema muscular. O jogador, no entanto ficará no banco de reservas. A formação titular deve ser a mesma do que a do jogo contra o Flamengo pelo Brasileirão.

O treinador não conta com Ralf e Gustagol machucados. Gabriel ganhará mais uma chance como titular no meio-campo e o setor ofensivo seguirá com Sornoza, Pedrinho, Clayson e Vagner Love. O atacante Janderson, que foi inscrito para as oitavas, ficou de fora dos relacionados para reforçar o time sub-20 no Campeonato Brasileiro - ele marcou o gol da vitória sobre a Ponte Preta nesta quarta-feira.

Outra ausência será do zagueiro Bruno Méndez. O jogador já não poderia entrar em campo, pois foi inscrito na primeira fase pelo Wanderers. Ele também não está com elenco desde o último domingo, pois foi convocado pela seleção uruguaia para a disputa dos Jogos Pan-Americanos de Lima. Com as saídas recentes de Marllon para o Bahia e Pedro Henrique para o Athletico-PR, Carille terá à disposição apenas três zagueiros para o confronto.

CONFIRA A LISTA DE RELACIONADOS:

Goleiros: Caique, Cássio e Walter

Laterais: Carlos Augusto, Danilo Avelar, Fagner e Michel

Zagueiros: Gil, Henrique e Manoel

Volantes: Gabriel, Junior Urso, Matheus Jesus e Ramiro

Meias: Araos, Jadson, Mateus Vital, Pedrinho, Régis e Sornoza

Atacantes: Boselli, Clayson e Vagner Love