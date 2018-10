Com trio brasileiro, Fifa divulga arbitragem para o Mundial de Clubes

A Fifa divulgou nesta quarta-feira quem serão os árbitros e auxiliares que trabalharão no Mundial de Clubes, que acontecerá entre os dias 12 e 22 de dezembro nos Emirados Árabes Unidos. Na lista com seis trios de arbitragem, sendo um de cada continente, os representantes da Conmebol serão do Brasil: o goiano Wilton Pereira Sampaio terá como auxiliares o paranaense Bruno Boschilia e o carioca Rodrigo Figueiredo Corrêa.

Além dos seis trios, a entidade anunciou seis nomes para a função de árbitro de vídeo (VAR, na sigla em inglês). Serão três da Europa (um italiano, um polonês e um holandês), um da América do Sul (o argentino Mauro Vigliano), um dos Estados Unidos e um do país-sede.

Integrante do quadro da Fifa, Wilton Pereira Sampaio tem mais de 100 jogos apitados no Campeonato Brasileiro e já foi escalado para partidas das Eliminatórias da Copa do Mundo. Na Rússia, neste ano, foi um dos árbitros de vídeo do Mundial.

Nesta quarta-feira, o goiano terá a função da arbitragem de vídeo na decisão da Copa do Brasil entre Corinthians e Cruzeiro, na Arena Corinthians, em São Paulo. Bruno Boschilia e Rodrigo Figueiredo Corrêa serão os auxiliares do carioca Wagner do Nascimento Magalhães em campo.

O Mundial de Clubes será disputado por sete clubes. Quatro deles já estão definidos: Real Madrid (campeão da Liga dos Campeões da Europa), Team Wellington (Oceania), Chivas Guadalajara (Concacaf) e Al Ain (representante do país-sede). Falta a definição dos vencedores da Ásia, da África e da América do Sul. Na Copa Libertadores, as semifinais serão duelos entre Brasil e Argentina: Palmeiras x Boca Juniors e Grêmio x River Plate.