Com trio ofensivo, São Paulo quer surpreender Inter

Neste domingo, contra o Internacional, no Estádio Beira-Rio, o São Paulo terá pela primeira vez no Brasileirão o trio ofensivo formado por Fernandão, Dagoberto e Marlos. O técnico Ricardo Gomes confia nesta formação para conseguir a primeira vitória na competição.

Os jogadores comemoram o rápido entrosamento que tiveram em campo que culminou com a classificação para a semifinal da Libertadores, após eliminarem com duas vitórias o Cruzeiro. Dos quatro gols marcados no confronto com a equipe mineira, três tiveram participação do trio. O atacante Fernandão elogia os companheiros de posição.

"Casou muito bem o entrosamento com o Marlos, Dagoberto e Hernanes. Muitas vezes você encontra bons jogadores, mas não dá liga. Aqui no São Paulo deu", disse o jogador, que reencontrará o Internacional.

Foi no clube gaúcho que ele conquistou a Libertadores e o Mundial Interclubes de 2006. E se a união é visível dentro de campo, fora das quatro linhas o discurso também se mostra uniforme."Fernandão é um cara muito inteligente e isso nos ajuda. Você toca a bola para ele e recebe em boas condições. Ele tem muita qualidade, além de ser um cara sensacional", explicou Marlos, que chegou ao São Paulo em maio do ano passado, após se destacar no Coritiba.