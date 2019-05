Com trocas, Santos fará terceiro jogo com o Vasco em menos de um mês

O Santos vai encontrar no domingo um rival que se tornou bem conhecido nas últimas semanas. No Pacaembu, o time receberá o Vasco, em duelo válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. E será, também, o terceiro confronto entre os times em menos de um mês.

Os times duelaram recentemente pela Copa do Brasil, com o Santos avançando às oitavas de final com uma vitória por 2 a 0 na Vila Belmiro, em 17 de abril, e uma derrota por 2 a 1, em São Januário, no dia 24. Agora, então, as equipes voltam a se encarar por uma competição diferente e em um terceiro estádio.

Nos confrontos anteriores, o técnico Jorge Sampaoli quase repetiu as escalações, com apenas uma alteração entre um jogo e outro. Dez atletas começaram jogando os dois duelos. Eles foram: Everson, Victor Ferraz, Aguilar, Gustavo Henrique, Diego Pituca, Alison, Carlos Sánchez, Jean Mota, Rodrygo e Derlis González.

Entre um jogo e outro, Sampaoli só fez uma mudança na escalação. Enquanto na Vila Belmiro Soteldo foi escalado no setor ofensivo, Jorge ganhou uma chance como titular em São Januário, na lateral esquerda, que teve Diego Pituca exercendo a função no primeiro duelo.

Porém, essa escalação deverá passar por algumas modificações para o confronto de domingo. Afinal, Everson foi o goleiro titular do Santos nos dois compromissos da Copa do Brasil, pois vinha sendo o titular de Sampaoli nos torneios mata-mata. Mas Vanderlei é o titular da posição.

Além disso, o treinador tem utilizado um esquema tático com três zagueiros nos compromissos do time no Brasileirão, o que poderá se repetir no domingo, com Lucas Veríssimo enfrentando o Vasco pela primeira em 2019.

E o atacante Eduardo Sasha, com dois gols marcados em três jogos no torneio nacional, tem se firmado como jogador mais avançado do setor ofensivo santista. Assim, tem boas chances de ser titular novamente no Pacaembu, sendo que só encarou o Vasco no confronto da Vila Belmiro, quando entrou durante o duelo na vaga do uruguaio Carlos Sánchez.

"Já conhecemos a equipe deles e sabemos a forma que o Vasco gosta de jogar. Sabemos que será um belo jogo, como os outros que passaram. Espero que a gente possa sair com a vitória e seguir em frente no Brasileiro", afirmou Jean Lucas, que entrou durante o segundo tempo dos dois confrontos com o Vasco pela Copa do Brasil, ao site oficial do Santos.