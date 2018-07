Flamengo ignora as provocações e supera o Sport fora de casa

O Flamengo venceu o Sport por 1 a 0 neste domingo, na Arena Pernambuco, em um duelo tenso e que a cada jogo ganha mais rivalidade. Os cariocas abriram o placar logo no início da partida com Everton e tiveram a vantagem de jogar com um a mais desde os 23 minutos do primeiro tempo em razão da expulsão de Samuel Xavier.

O lateral-direito do Sport, assim como os outros jogadores das duas equipes, entraram em campo tensos pelas polêmicas que envolvem os clubes. No primeiro turno, os times empataram por 2 a 2 em jogo que terminou com reclamação do Sport pela falta de fair-play na jogada que originou o gol de empate do Flamengo, já no fim. Diego Souza era o goleiro de sua equipe na ocasião por causa da lesão de Magrão e deixou o campo dizendo que não respeitaria o "jogo limpo" no duelo de volta.

As palavras do meio-campista não foram esquecidas pelos torcedores do Sport que em três oportunidades durante a partida reclamaram de a equipe mandar a bola para lateral para atendimento médico do adversário. Antes do início do jogo, nos microfones do estádio, o locutor anunciou a escalação do Sport e provocou o adversário ao dizer que era o único e verdadeiro campeão brasileiro de 1987.

Nas arquibancadas, foi feito um mosaico com o número 87 para também lembrar o rival sobre a polêmica. Em campo, o técnico Eduardo Baptista tentou deixar de lado a rivalidade e mexeu na escalação do Sport para tentar acabar com um jejum de seis jogos sem vitória no Brasileirão. Colocou Wendel na vaga de Rodrigo Mancha no meio-campo e Hernane no lugar de André no comando do ataque.

O Flamengo, que veio de eliminação para o Vasco na Copa do Brasil, entrou em campo sem dois de seus principais atletas, pois Guerrero e Ederson estão lesionados. Kayke ganhou a chance de jogar ao lado de Emerson Sheik no ataque e Alan Patrick entrou no meio-campo. O time carioca ignorou as provocações e, logo aos quatro minutos, abriu o marcador. Canteros virou o jogo para Pará no lado direito. O jogador dominou e cruzou para Everton, livre no meio da pequena área, desviar de cabeça para as redes. O gol deixou o time do Sport assustado e o Flamengo se aproveitou para manter a pressão inicial.

O time da casa só foi acordar depois dos 15 minutos, quando Wendel arriscou de fora da área e obrigou Paulo Victor a fazer boa defesa. Na sequência, Matheus Ferraz desviou cruzamento de cabeça e acertou o travessão. A reação do Sport, no entanto, parou aos 23, quando o lateral-direito Samuel Xavier entrou de sola em Alan Patrick e recebeu o cartão vermelho. Os jogadores ficaram indignados com o árbitro que havia deixado o lance seguir em uma falta de César Martins em Hernane na origem da jogada que gerou a expulsão.

O Flamengo aproveitou a vantagem numérica e voltou a pressionar. Everton tabelou com Emerson Sheik, que chutou cruzado e obrigou Danilo Fernandes a espalmar para o meio da área. Kayke pegou a sobra e bateu, mas Renê salvou de carrinho. Para fechar o lado direito da defesa, Eduardo Baptista teve que tirar o meia Marlone para a entrada de Ferrugem.

Na volta para o segundo tempo, o treinador ainda fez mais duas alterações: Élber substituiu Diego Souza, que já tinha cartão amarelo e desceu para o vestiário criticando muito a arbitragem, e André entrou no lugar de Hernane, que não criou nenhuma oportunidade de gol na etapa inicial. O Flamengo, que não teve alterações, voltou melhor e criou a primeira chance. Everton cruzou rasteiro pela esquerda e Kayke desviou com perigo.

Com um jogador a menos, o Sport tinha dificuldades de furar o bloqueio do Flamengo. O primeiro chute a gol dos anfitriões na etapa final veio apenas aos 24 minutos, quando André buscou jogo na intermediária e bateu de fora da área por cima.

Satisfeita com o resultado, a equipe carioca recuou e assustava apenas nos contra-ataques. Sheik recebeu pela esquerda e cruzou para César, que cabeceou por cima do gol. Na sequência, Alan Patrick recebeu livre na meia-lua da grande área e bateu forte com muito perigo. Desorganizado, o Sport teve mais forças para buscar o empate e agora acumula sete jogos sem vitória no Brasileirão.

Com o resultado, o Flamengo subiu para a nona colocação com 29 pontos, a cinco do G4. O Sport continua em sétimo, com 31. As duas equipes voltam a campo pelo Brasileiro na quarta-feira. O time carioca receberá o Avaí, no Maracanã, e o Sport visitará o Coritiba, no Couto Pereira.

FICHA TÉCNICA:

SPORT 0 X 1 FLAMENGO

SPORT - Danilo Fernandes; Samuel Xavier, Matheus Ferraz, Durval e Renê; Rithely, Wendel, Marlone (Ferrugem) e Diego Souza (Élber); Maikon Leite e Hernane (André). Técnico: Eduardo Baptista.

FLAMENGO - Paulo Victor; Pará, César Martins, Samir e Jorge; Márcio Araújo, Canteros, Alan Patrick e Everton; Emerson Sheik (Paulinho) e Kayke (Marcelo Cirino). Técnico: Oswaldo de Oliveira.

GOLS - Everton, aos 4 minutos do primeiro tempo

ÁRBITRO - Bráulio da Silva Machado (SC)

CARTÕES AMARELOS - Diego Souza (Sport) e Canteros, César Martins, Kayke, Pará e Emerson Sheik (Flamengo)

CARTÃO VERMELHO - Samuel Xavier (Sport)

RENDA - R$ 1.149.020

PÚBLICO - 34.939 presentes

LOCAL - Arena Pernambuco, São Lourenço da Mata (PE)