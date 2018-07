Com um a mais, West Bromwich derrota Manchester United

O West Bromwich derrotou o Manchester United por 1 a 0, neste domingo, em casa, e encerrou um jejum de 32 anos sem vencer o adversário em seus domínios. O triunfo foi facilitado pela expulsão de Juan Mata ainda no primeiro tempo.

O resultado levou os anfitriões para a 11ª colocação, com 39 pontos, e afastou o United da zona de classificação para a Liga dos Campeões da Europa. O time comandado por Louis van Gaal é o sexto colocado, com 47 pontos, a três do G4.

As duas equipes fizeram um primeiro tempo com raras chances de gol. O lance mais importante aconteceu aos 26 minutos, quando Mata acertou um pontapé no adversário e levou o cartão vermelho.

Os donos da casa se aproveitaram da vantagem numérica e começaram o segundo tempo pressionando o adversário. Aos 21 minutos, Sébastien Pocognoli avançou pela esquerda e cruzou na área. Rondón dominou e mandou para as redes sem dar chances de defesa para o goleiro De Gea.

Além de quebrar o jejum, a vitória do Bromwich acabou com uma sequência de quatro triunfos consecutivos do United. Na próxima rodada, o Bromwich tentará manter a boa fase contra o Arsenal, sábado, fora de casa. O United agora concentra as atenções na Liga Europa, pois na quinta-feira vai encarar Liverpool, fora de casa, em duelo de ida pelas oitavas de final da competição.