Com um a mais, Corinthians vacila e sofre empate do Mogi Mirim no final

MOGI MIRIM - Um gol do artilheiro do Campeonato Paulista, o atacante Hernane, impediu que o Corinthians assumisse a liderança da competição nesta quarta-feira. O time do técnico Tite abriu o placar contra o Mogi Mirim com Emerson, de pênalti, aos 13 minutos do primeiro tempo. Desde então jogou com um jogador a mais em Mogi Mirim. Mesmo assim, porém, não conseguiu segurar o resultado e levou o gol do empate em 1 a 1 aos 41 minutos do segundo tempo. Um castigo para quem já estava pensando no clássico de domingo contra o Corinthians.

Depois de vencer os quatro primeiros jogos do Paulistão, o Corinthians chegou ao seu segundo empate seguido, novamente por 1 a 1. Com isso, foi a 14 pontos, no segundo lugar. Isso porque o Palmeiras tem a mesma pontuação, mas fica à frente pelo número de gols marcados: 11 a oito. São Paulo e Paulista têm 13 pontos e podem pular para a liderança em caso de vitórias sobre Comercial e São Caetano, respectivamente.

Na próxima rodada, domingo, às 17h, no Pacaembu, o Corinthians tem o clássico contra o São Paulo. O Mogi Mirim volta a campo no sábado, às 19h30, em Bragança Paulista, contra o Bragantino. O clube presidido por Rivaldo tem dez pontos, em sétimo.

O JOGO

Surpreendentemente, o Mogi Mirim começou melhor. Com mais posse de bola, o time da casa ocupava o campo de ataque e diminuía os espaços da equipe alvinegra. Mas um lance confuso mudou a história do jogo, aos 12 minutos.

Liedson foi lançado na área, adiantou a bola e tropeçou no goleiro Anderson. A bola voltou na mão do atacante que, involuntariamente, mandou para o gol. O árbitro poderia tanto ter marcado falta de Liedson como mão na bola, mas mandou o lance seguir. Azar de Edson Ratinho, que tropeçou ao tentar salvar em cima da linha, caiu no chão, e até conseguiu impedir o gol, mas usando a mão. Aí não tinha como não marcar. Pênalti claro que Emerson converteu para fazer 1 a 0. O lateral, ex-São Paulo, foi expulso.

O Corinthians teve mais uma boa chance no primeiro tempo. Foi aos 18 minutos, quando Liedson cabeceou livre no meio da área e Anderson fez linda defesa. Daí até o intervalo, muito equilíbrio e poucas emoções.

O segundo tempo melhorou bastante. O Corinthians até parecia querer se poupar pensando no clássico de domingo, mas acabou tendo que se doar mais ao jogo depois de ver que o Mogi Mirim era perigoso. Os donos da casa tiveram duas ótimas chances antes dos 10 minutos. Em uma, Hernane mostrou categoria na área, bateu de bico e acertou a trave. Na outra, Felipe fez ótima jogada pela esquerda, deixou Welder no chão e chutou forte, cruzado. Julio Cesar defendeu.

Aos 12, Emerson revidou. Recebeu na esquerda da área, passou por três marcadores e bateu cruzado. Anderson não chegou e a bola passou raspando a trave. Depois, aos 20, o goleiro foi importante para defender o chute forte de Alex numa falta na entrada da área.

O jogo ficou a ficar desanimado, com o Corinthians se poupando para o clássico e o Mogi sem fôlego, até que Hernane resolveu. O atacante, que até o ano passado tinha contrato com o São Paulo, mas nunca jogou pelo time do Morumbi, aproveitou rebote de Julio Cesar e marcou o seu sétimo gol no Paulistão. Nos minutos finais, o Corinthians tentou tudo que não tentou durante todo o jogo, foi para o ataque, mas não conseguiu evitar um empate frustrante.

MOGI MIRIM 1 x 1 CORINTHIANS

MOGI MIRIM - Anderson; Edson Ratinho, Tiago Alves, Lucas Fonseca e João Paulo; Baraka, Val, Renê Júnior e Felipe (Ronei); Jefferson Maranhão (Fernandinho) e Hernane. Técnico - Guto Ferreira.

CORINTHIANS - Julio Cesar; Welder, Wallace, Leandro Castán e Fábio Santos; Ralf, Paulinho, Danilo (Jorge Henrique) e Alex; Emerson (Edenilson) e Liedson (Elton). Técnico - Tite.

GOLS - Emerson, aos 13 minutos do primeiro tempo. Hernane, aos 41 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Marcio Henrique de Gois.

CARTÕES AMARELOS - Liedson, Hernane, Renê Júnior e Lucas Fonseca.

CARTÃO VERMELHO - Edson Ratinho.

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Romildo Vitor Gomes Ferreira.