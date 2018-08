Com um a mais, Figueirense só empata com CRB na abertura da 19ª rodada da Série B

Mesmo atuando com um jogador a mais durante boa parte do segundo tempo, o Figueirense não conseguiu passar de um empate sem gols com o CRB, no Orlando Scarpelli, na partida que abriu a 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, a equipe catarinense chegou a 29 pontos, agora com a vaga dentro do G4 ameaçada já que até o Guarani, que está na nona colocação com 26 pontos, pode ultrapassá-lo na sequência da rodada. O CRB, com um ponto conquistado fora de casa, chegou aos 21 e é o primeiro time fora da zona do rebaixamento. Criciúma, com 20, e Brasil de Pelotas, com 18, são as equipes que podem ultrapassar os alagoanos e deixar a zona da degola.

A primeira etapa foi bastante equilibrada, com o Figueirense mais presente no campo de ataque, mas sem conseguir finalizar com perigo contra o gol de João Carlos.

A melhor chance antes do intervalo foi do CRB, em chance incrível desperdiçada por Felipe Menezes. Diogo Martins cruzou da direita, a defesa não afastou e a bola sobrou para o camisa 10, sozinho dentro da área, mas ele bateu muito mal e isolou.

O Figueirense voltou melhor para o segundo tempo e passou a pressionar em busca do primeiro gol. Após os 23 minutos, a pressão ficou ainda maior porque o zagueiro Anderson Conceição, do CRB, derrubou Juninho com carrinho violento por trás e foi expulso.

Mesmo com um a menos, o CRB se segurou e conseguiu evitar a derrota. Os minutos finais foram praticamente todos de ataque contra defesa, com o Figueirense rondando a área adversária, mas sem conseguir uma finalização de perigo.

Os dois times voltam a campo no sábado, pela 20ª rodada da Série B. O CRB recebe o Oeste no Rei Pelé, em Maceió, enquanto o Figueirense visita o Juventude no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

FICHA TÉCNICA

FIGUEIRENSE 0 X 0 CRB

FIGUEIRENSE - Denis; Diego Renan, Eduardo Baumann, Henrique Trevisan e Matheus Ribeiro; Zé Antônio, Matheus Sales (Felipe Amorim) e Renan Mota (Cedrón); Maikon Leite (Juninho), Henan e Jorge Henrique. Técnico: Milton Cruz.

CRB - João Carlos; Diogo Mateus, Everton Sena, Anderson Conceição e Rafael Carioca; Claudinei, Lucas, Tinga (Edson Ratinho), Felipe Menezes (Flávio Boaventura) e Willians Santana; Rafael Costa (Neto Baiano). Técnico: Doriva.

ÁRBITRO - Andrey da Silva e Silva (PA).

CARTÃO AMARELO - Lucas (CRB).

CARTÃO VERMELHO - Anderson Conceição (CRB).

RENDA - R$ 69.908,00.

PÚBLICO - 3.341 pagantes.

LOCAL - Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC).