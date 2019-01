Com um a mais, Flamengo derrota Eintracht Frankfurt e conquista a Florida Cup

Com um jogador a mais desde a metade do primeiro tempo, o Flamengo derrotou o Eintracht Frankfurt por 1 a 0 na noite deste sábado, no Orlando City Stadium, em Orlando, nos Estados Unidos, e conquistou a Florida Cup. O time carioca ficou com o título pois somou cinco pontos (dois pelo triunfo nos pênaltis contra o Ajax e três da vitória sobre o time alemão) contra três da equipe alemã e quatro do clube holandês - o São Paulo não pontuou.

Muito alterado em relação ao time que venceu o Ajax nos pênaltis depois de empatar por 2 a 2 no tempo normal na última quinta-feira, o Flamengo foi escalado por Abel Braga com: César; Rodinei, Rhodolfo, Rodrigo Caio e Trauco; Piris da Motta, Ronaldo e Jean Lucas; Thiago Santos, Henrique Dourado e Vitor Gabriel. Foi o primeiro jogo de Rodrigo Caio como titular da equipe.

A vitória foi facilitada pela expulsão do zagueiro argentino David Abraham. O capitão do time alemão recebeu o cartão vermelho aos 25 minutos do primeiro tempo por agredir o paraguaio Piris da Motta. A partir do momento em que ficou com um atleta a mais, a equipe brasileira se estabeleceu no campo de ataque e passou a dominar as ações. O gol não demorou a sair e foi marcado por Jean Lucas, aos 39 minutos.

No lance, Rodinei encontrou Jean Lucas livre pelo lado esquerda da grande área. O volante bateu de forma estranha, meio mascado, mas deu sorte e viu a bola entrar devagar no canto rasteiro esquerdo. Eufórico, o jogador cria da base do Flamengo comemorou de forma efusiva seu primeiro gol pelo time principal e recebeu o amarelo por ter tirado a camisa.

Na etapa final, como de praxe, os dois treinadores promoveram várias mudanças. No Flamengo, entraram Pará, Renê, Cuéllar, Willian Arão, Diego, Vitinho, Éverton Ribeiro e Uribe, nomes considerados titulares do time de Abel Braga. Pelo time alemão, Zimmermann, N'Dicka, Salcedo, Gelson Fernandes, Willems, Fabián, Tawatha, Hrgota, Russ, Haller e Gonçalo Paciência entraram no decorrer da partida.

Com os titulares em campo, o Flamengo foi soberano na etapa final e empilhou chances perdidas que poderiam transformar a vitória magra em goleada. Vitinho, duas vezes, Diego e Éverton Ribeiro perderam quarto oportunidades de gol em contra-ataques. Na mais clara delas, Éverton Ribeiro ficou de frente para o gol, mas chutou fraco, nas mãos do goleiro Zimmermann.

Com o título na bagagem, a delegação do Flamengo só retorna ao Rio na terça-feira para a sequência da pré-temporada. O time rubro-negro vai estrear no Campeonato Carioca no dia 20, às 17 horas, contra o Bangu, no Maracanã.