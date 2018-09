Com um a mais, Fortaleza só empata com Figueirense pela Série B

O Fortaleza perdeu a chance de dar mais um importante passo rumo à elite do Campeonato Brasileiro na noite desta terça-feira ao empatar com o Figueirense por 2 a 2, no Castelão, pela 25.ª rodada da Série B. O time comandado por Rogério Ceni jogou com um jogador a mais desde os 13 minutos do segundo tempo, quando vencia a partida.

Apesar de não ganhar há duas partidas, o Fortaleza continua tranquilo na liderança, com 47 pontos, quatro a mais que o vice-líder CSA (43) e com sete de vantagem para o Atlético-GO (40), quinto colocado. Invicto há quatro rodadas, o Figueirense continua na cola do G4, em sexto lugar, com 38 pontos.

O primeiro tempo no Castelão foi bastante movimentado. Jogando em casa, o Fortaleza começou pressionando, mas o Figueirense assustou quando Elton acertou o travessão. Aos 24 minutos, em cobrança de falta ensaiada, Dodô levantou e Felipe pegou de primeira. A bola desviou em Cleberson e entrou. A alegria do time cearense durou apenas três minutos. Nogueira aproveitou cobrança de escanteio e, de cabeça, deixou tudo igual.

A virada do Figueirense quase veio na sequência, mas Marcelo Boeck fez grande defesa em chute de Gustavo Ferrareis. Nos minutos finais, a arbitragem anulou gol de Dodô após rebote do goleiro Denis, gerando muita reclamação do técnico Rogério Ceni e da torcida.

O Fortaleza voltou a ficar na frente do placar aos dez minutos do segundo tempo. Dodô surpreendeu ao cobrar falta direto e viu a bola explodir no travessão. No rebote, ela acertou no corpo de Matheus Sales e entrou. Na sequência, Patrick cometeu falta em Marcinho e foi expulso depois de receber o segundo cartão amarelo.

Mesmo com um a menos, o Figueirense conseguiu o empate aos 21 minutos. Elton aproveitou cruzamento rasteiro vindo da direita e com um leve toque tirou de Marcelo Boeck. Nos minutos finais, o Fortaleza foi com tudo para cima, mas parou em Denis, que fez pelo menos três boas defesas.

Os dois times voltam a campo às 16h30 do sábado, pela 26.ª rodada. O Fortaleza enfrenta o Criciúma, no estádio Heriberto Hulse, em Santa Catarina, enquanto o Figueirense recebe o CSA, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis.

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA 2 X 2 FIGUEIRENSE

FORTALEZA - Marcelo Boeck; Tinga, Diego Jussani, Ligger e Adalberto (Roger Carvalho); Felipe, Jean Patrick (Romarinho) e Dodô; Marcinho, Marlon (Derley) e Gustavo. Técnico: Rogério Ceni.

FIGUEIRENSE - Denis; Matheus Ribeiro (Patrick), Cleberson, Nogueira e Diego Renan; Lucas Marques, Pereira, Matheus Sales, Renan Mota (Felipe Amorim) e Gustavo Ferrareis; Elton (Henrique Trevisan). Técnico: Milton Cruz.

GOLS - Felipe, aos 24, e Nogueira, aos 27 minutos do primeiro tempo; Matheus Sales (contra), aos 11, e Elton, aos 21 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Ronei Cândido Alves (MG).

CARTÕES AMARELOS - Diego Jussani e Felipe (Fortaleza); Elton, Patrick, Renan Mota, Lucas Marques e Nogueira (Figueirense).

CARTÃO VERMELHO - Patrick (Figueirense).

RENDA - R$ 93.418,00.

PÚBLICO - 15.109 torcedores.

LOCAL - Castelão, em Fortaleza (CE).