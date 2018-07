Com um a mais, Liverpool vence Sunderland fora de casa

O Liverpool conseguiu uma importante vitória para se aproximar da zona de classificação para a Liga dos Campeões da Europa do Campeonato Inglês. Neste sábado, na partida que abriu a 21.ª rodada do torneio nacional, o Liverpool derrotou o Sunderland por 1 a 0, fora de casa.

O triunfo levou o Liverpool aos 32 pontos, na oitava posição e a quatro do quarto colocado Southampton, que está ficando com a última vaga inglesa na Liga dos Campeões, ainda na fase preliminar. Já o Sunderland, na luta contra o rebaixamento, está com 20 pontos, em 14.º lugar.

Com os brasileiros Lucas Leiva e Philippe Coutinho entre os titulares, o Liverpool dominou a partida e praticamente não teve a meta de Simon Mignolet ameaçada. O time abriu o placar da partida logo aos nove minutos do primeiro tempo, com o gol marcado por Lazar Markovic.

E a situação da equipe ficou ainda melhor no começo da etapa final, com a expulsão de Liam Bridcutt, do Sunderland. Assim, sem muitas dificuldades, o Liverpool triunfou fora de casa na 21.ª rodada do Campeonato Inglês.