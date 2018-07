Com um a mais, Paraná só empata com Santa Cruz e tem acesso ameaçado

Se não conquistar o acesso para a primeira divisão, a partida desta terça-feira à noite vai ser lembrada por muito tempo pela torcida do Paraná. O quarto colocado da Série B visitou o já rebaixado Santa Cruz, no Arruda, pela 36.ª rodada e, mesmo com um homem a mais no segundo tempo, não saiu do 0 a 0.

Com 34 pontos, o Santa Cruz já entrou em campo rebaixado e não tem mais objetivos na competição. O Paraná, com 60, é o quarto colocado e manteve a vantagem para o quinto em dois pontos, já que o Oeste também empatou sem gols com o Internacional. A diferença é que o Londrina venceu o Guarani por 1 a 0 e entrou de vez na briga, chegando também a 58 pontos.

Mesmo já rebaixado e jogando contra uma equipe que briga pelo acesso, foi o Santa Cruz que começou melhor e tomou a iniciativa da partida. Aliás, o time só entrou em campo após ter assegurado pelos dirigentes o pagamento até sexta-feira de um mês de salário atrasado. No total, são três meses sem receber nada.

Durante toda a primeira etapa, o time da casa era mais presente no campo de ataque, enquanto os visitantes se fechavam e apostavam nos contra-ataques, mostrando dificuldade na tentativa de intensificar o ritmo do jogo, que se encaminhou para o intervalo sem gols.

A situação se repetiu no segundo tempo e o jogo ia se complicando para o Paraná até os 26 minutos, quando João Paulo, que já tinha cartão amarelo, deu entrada dura em um adversário e deixou o Santa Cruz com um homem a menos.

Nem mesmo com um homem a mais o time paranaense conseguiu impor o ritmo necessário para buscar a vitória. Envolto nas trocas de passes do adversário e sem conseguir pressionar, o Paraná ficou mesmo no empate sem gols, frustrando seus torcedores.

Os dois times voltam a campo no próximo sábado, pela 37.ª e penúltima rodada da Série B. O Santa Cruz enfrenta o Paysandu na Curuzu, em Belém, enquanto o Paraná joga com o CRB no Rei Pelé, em Maceió.

FICHA TÉCNICA:

SANTA CRUZ 0 X 0 PARANÁ

SANTA CRUZ - Júlio César; Bruno Silva, Anderson Salles, Sandro e Derley; Wellington Cézar, Thiago Primão (Marcílio), João Paulo e André Luís (Natan); Ricardo Bueno e Grafite (Augusto). Técnico: Marcelo Martelotte.

PARANÁ - Richard; Cristovam, Iago Maidana, Eduardo Brock e Rayan (Igor); Gabriel Dias, Vinícius Kiss (Leandro Vilela) e Renatinho; Vitor Feijão, Robson e João Pedro (Alemão). Técnico: Matheus Costa.

ÁRBITRO - Ricardo Marques Ribeiro (MG).

CARTÕES AMARELOS - Thiago Primão e João Paulo (Santa Cruz); Vitor Feijao (Paraná).

CARTÃO VERMELHO - João Paulo (Santa Cruz).

RENDA - R$ 4.330,00.

PÚBLICO - 2.005 pessoas.

LOCAL - Estádio do Arruda, em Recife (PE).