Com um a mais, Tottenham vence Newcastle na estreia do Inglês

O Tottenham aproveitou a vantagem de ter um jogador a mais por praticamente todo o segundo tempo e venceu o Newcastle por 2 a 0 neste domingo, fora de casa, pela primeira rodada do Campeonato Inglês. Dele Alli e Ben Davies marcaram.

A derrota frustrou os torcedores locais que lotaram o estádio para ver o primeiro jogo do time após retornar à elite do futebol inglês. No primeiro tempo, no entanto, viram um duelo equilibrado, com poucas chances de gol.

Aos três do segundo tempo, o Tottenham se beneficiou da expulsão de Jonjo Shelvey, que pisou em Dele Alli e recebeu cartão vermelho. Com um jogador a mais, o time visitante passou a tocar mais a bola e chegou aos dois gols.

Dele Alli abriu o marcador aos 16. Após uma longa troca de passes, Eriksen cruzou da direita na medida para o atacante tocar na saída de Robert Elliot. A pressão continuou e o segundo veio nove minutos depois.

Novamente sem pressa, tocando a bola de um lado para o outro, Dele Alli teve a oportunidade de chutar, mas foi desarmado. Ben Davies aproveitou a sobra e chutou para ampliar.

O Tottenham agora tem a semana de preparação para o clássico do próximo domingo contra o Chelsea, pela segunda rodada do Campeonato Inglês. O Newcastle buscará reagir no campeonato também no domingo, fora de casa, contra outro clube que também subiu nesta temporada, o Huddersfield Town.