Com um a mais, United vence City em jogo emocionante pela FA Cup

Os rivais pelo título do Campeonato Inglês voltaram a se encontrar após a goleada do City sobre o United por 6-1 no Old Trafford em outubro, e o City ameaçou uma reação após estar perdendo por 3-0.

Em contraste à revanche do United, o Chelsea, que conquistou a FA Cup três vezes nas últimas quatro temporadas, até o título do City, em maio passado, bateu o Portsmouth por 4-0 no Stamford Bridge em uma reedição da final de 2010, que venceram por 1-0.

Juan Mata colocou o Chelsea à frente, no início do segundo tempo, e três gols aconteceram nos minutos finais. Ramires marcou aos 40 e 42 minutos, antes de Frank Lampard fechar o placar nos acréscimos, contra o time da segunda divisão.

Sunderland, o terceiro clube do Campeonato Inglês em ação, também avançou aos 32 melhores com uma vitória tranquila por 2-0 sobre o Peterborough United, com Seb Larsson abrindo o marcador em chute direto, e James McClean completou com o segundo.

Na quarta, houve o choque com o gigante adormecido Sheffield, três vezes campeão da FA Cup, mas que agora disputa a terceira divisão inglesa, ao bater o West Ham United, que busca voltar à elite, por 1-0 no Hillsborough, com Chris O'Grady marcando no final da partida. Sam Baldock perdeu um pênalti para o West Ham no começo da segunda etapa.

A terceira fase se completa com a partida entre Arsenal e Leeds United no Emirates Stadium na segunda-feira.

Os olhares estavam voltados para o Etihad Stadium, onde o City permanecia invicto desde a derrota para o Everton em dezembro de 2010.

Na metade da partida, o United, 11 vezes campeão da FA Cup, vencia por 3-0, e avançava com tranquilidade para a quarta fase.

De cabeça, Rooney marcou após 10 minutes de jogo, dois antes do capitão do City, Kompany, ter sido expulso por falta polêmica em Nani, quando parecia ter atingido somente a bola, embora o juiz Chris Foy tenha visto um carrinho no jogador do City.

Danny Welbeck marcou com um voleio acrobático após 30 minutos de jogo, para fazer 2-0 para o United, antes de Rooney completar o placar em 3-0 em outro lance de cabeça, pegando o rebote após Costel Pantilimon salvar seu pênalti.

Mas o City, que venceu o United na semifinal na temporada passada, não estava disposto a se entregar, e buscou a reação após o intervalo, com Aleksandar Kolarov com belo chute aos três minutos da etapa final.

O meiocampista Paul Scholes, que retornou após anunciar aposentadoria, reintegrou-se ao United neste domingo, onde fica até o final da temporada, e entrou aos 14 minutos do segundo tempo, mas uma falha em passe seu deu a oportunidade para o City diminuir com Sergio Aguero e fazer 3-2, aos 20 minutos da etapa complementar, em um final de jogo dramático.