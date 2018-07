Com um a menos, Confiança-SE vence o Fla na Copa do Brasil

O Confiança-SE ignorou o favoritismo e venceu o Flamengo 1 a 0 nesta quarta-feira à noite, no estádio Batistão, em Aracaju, no Sergipe, pela primeira rodada da Copa do Brasil. Com o resultado, os times terão de se enfrentar novamente na próxima rodada da competição, no dia 13 de abril, no Rio de Janeiro.

Apesar de ser superior tecnicamente e contar com um a mais em campo desde a expulsão de Elielton aos oito minutos da primeira etapa, o Flamengo foi ineficiente e desperdiçou diversas oportunidades ao longo do jogo. Emerson Sheik e Guerrero tiveram a chance de abrir o placar em algumas oportunidades e erraram a pontaria. A torcida se impacientou e chegou a vaiar a equipe. O Confiança aproveitou e se defendeu como pôde para segurar o placar. Em um jogo taticamente irretocável, garantiu uma vitória que entrará para a histórica do clube.

Para os sergipanos, o resultado foi decisivo para além do esporte. Segundo o regulamento da competição, se o time alagoano fosse eliminado no primeiro jogo, 60% da renda iria para o Flamengo. No caso de não ser eliminado, a renda iria toda para a equipe sergipana. A arrecadação na Arena Batistão foi superior a R$ 1 milhão de reais, verba essencial para a equipe.

As equipes voltam a campo no próximo domingo, às 16 horas, para disputar clássicos nos respectivos Estaduais. O Confiança enfrenta o Sergipe no Batistão e o Flamengo duela contra o rival Fluminense no Pacaembu, em São Paulo.

JOGO

O Confiança iniciou a partida buscando o jogo e logo aos 20 segundos chegou ao ataque. Everton recebeu na entrada da pequena área, livre, e bateu no canto. A defesa flamenguista conseguiu cortar e evitar uma surpresa inicial.

Aos 8 minutos, Elielton perdeu a cabeça e numa jogada inofensiva de disputa de bola acabou chutando o rosto do meia Ederson. O árbitro o expulsou e deixou o rubro-negro ainda mais confortável no jogo. Ao 17, Sheik recebeu enfiada de bola de Cuéllar e, frente à frente com o goleiro Rafael Sandes, tentou encobri-lo, mas botou a bola para fora. O time da Gávea seguiu atacando e chegou bem com Ederson e Guerrero, com boas intervenções de Rafael Sandes. O clube carioca dominou totalmente o jogo e buscou envolver o adversário. Mas pecou nas finalizações.

Na volta do intervalo, o jogo não se incendiou e a impressão era de que a equipe rubro-negra acreditava que poderia resolver a partida a qualquer momento. Por isso, cadenciou as jogadas. Com o passar do tempo, Muricy promoveu mudanças para tentar mudar o placar. Alan Patrick entrou no lugar de Ederson, aos 18, e Gabriel substituiu Cuéllar, aos 30.

Apesar da nova formação mais ofensiva, o Flamengo não conseguiu marcar. Aos 30, Marcelo Cirino recebeu sem marcação pela direita, cortou a zaga e chutou para grande defesa de Rafael Sandes. No lance seguinte, Sheik chutou à queima-roupa e parou novamente no goleiro.

Aos 34, em contra-ataque do Confiança, a bola foi cruzada na área, o lateral Rodinei errou o corte e Everton, bem posicionado, bateu com agressividade para marcar o gol da vitória.

Depois do gol, o time do Rio até tentou imprimir uma pressão, mas os sergipanos se fecharam completamente e impediram o avanço mais incisivo dos rubro-negros. Mesmo com um expulso, o Confiança segurou a pressão até o final e garantiu um resultado histórico.

FICHA TÉCNICA

CONFIANÇA-SE 1 X 0 FLAMENGO

CONFIANÇA-SE - Rafael Sandes; Valdo, Lucas Rocha (Wallace Sergipano), Eron e Caique; Flávio (Raulino), Elielton, Everton, Wallace Pernambucano e Ney Maruim; Leandro Kivel. Técnico: Betinho.

FLAMENGO - Paulo Victor; Rodinei, Wallace, Juan e Jorge; Cuéllar (Gabriel), William Arão e Ederson (Alan Patrick); Marcelo Cirino (Felipe Vizeu), Paolo Guerrero e Emerson. Técnico: Muricy Ramalho.

GOL - Everton, aos 34 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Ney Maruim e Rafael Sandes (Confiança).

CARTÃO VERMELHO - Elielton.

ÁRBITRO - Emerson Luiz Sobral.

RENDA - R$ 1.028.399,00.

PÚBLICO - Não disponível.

LOCAL - Arena Batistão, em Aracaju (SE).