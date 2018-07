Liverpool vira sobre o Crystal Palace de forma heroica no Inglês

O Liverpool conseguiu uma emocionante vitória sobre o Crystal Palace neste domingo. De virada, com um jogador a menos e com um gol de pênalti no último lance da partida. Foi assim que os comandados de Jürgen Klopp deixaram o que parecia uma derrota certa para trás e triunfaram por 2 a 1, mesmo fora de casa, pela 29.ª rodada do Campeonato Inglês.

O resultado deixou o Liverpool na sétima colocação, com 44 pontos, ainda sonhando com uma vaga nas competições europeias. Na quinta-feira, aliás, a equipe recebe o Manchester United no confronto de ida das oitavas de final da Liga Europa. O Crystal Palace, por sua vez, é o 15.º do Inglês, com 33 pontos, e segue sem vencer em 2016.

O início do jogo deste domingo foi todo do Crystal Palace, que não tardou em levar perigo ao gol adversário. Logo aos seis minutos, em rápido contra-ataque, Bolassie recebeu de frente para o gol e tentou no carrinho, mas Mignolet mostrou coragem, bloqueou o chute e fez grande defesa.

O primeiro tempo era todo dos donos da casa, que ainda teriam outras duas chances antes do intervalo. Aos 10, Adebayor aproveitou cruzamento da esquerda e acertou a trave. Aos 24, Zaha recuperou a posse após saída errada do Liverpool e encontrou Cabaye, que bateu de primeira, rente à trave.

Depois de tanto insistir, o Crystal Palace finalmente foi recompensado no início do segundo tempo. Logo aos dois minutos, o time da casa teve escanteio pela esquerda, a zaga do Liverpool não conseguiu afastar e, após bate-rebate, a bola sobrou na entrada da área. Ledley chegou finalizando de primeira, no canto esquerdo de Mignolet, para abrir o placar.

O cenário era todo favorável aos mandantes e ficou melhor ainda aos 18 minutos, quando Milner recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. Só que em lance muito infeliz de seu goleiro, o Crystal Palace sofreu o empate aos 26. McCarthy recebeu recuo e escorregou na hora de chutar para frente. Firmino ficou com a sobra e teve calma para deslocar o goleiro.

Foi o suficiente para desmoronar os donos da casa. Mesmo com a desvantagem numérica, o Liverpool cresceu, foi para cima e passou a pressionar. Aos 41 minutos, teve grande momento com Alberto Moreno, que arriscou de fora da área e acertou a trave. Quando parecia que o jogo estava encerrado, a arbitragem viu pênalti polêmico em Benteke aos 49 minutos. O próprio belga bateu, com categoria, e selou a virada no último lance.