Com um a menos, Atlético de Madrid vence o Espanyol

Por conta do triunfo do Atlético, a 25.ª rodada do Campeonato Espanhol não alterou em nada as primeiras colocações da competição. O Barcelona segue 12 pontos à frente do time de Diego Simeone, que, por sua vez, tem quatro de folga sobre o Real Madrid, o terceiro colocado.

O único gol do jogo no Vicente Calderón teve participação brasileira. Aos 37 minutos do primeiro tempo, o colombiano Falcao tocou para Diego Costa e o este foi derrubado na área. Pênalti que o Falcao mesmo bateu, para fazer o 21.º gol dele no Espanhol. Aos 49, Gabi foi expulso e obrigou o Atlético a jogar com um atleta a menos na segunda etapa.

Também neste domingo, o brasileiro Leo Baptistão, destaque do Rayo Vallecano, passou em branco e a equipe perdeu em casa para o Valladolid, por 2 a 1, gols de Sereno e Manucho. Jordi Amat descontou. Em Vigo, o Celta também fez 2 a 1 no Granada, indo a 23 pontos e ficando mais perto de deixar a zona de rebaixamento.