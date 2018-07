Com um a menos, Atlético-GO empata com Ceará e se mantém vice-líder da Série B

Com um jogador a menos durante todo o segundo tempo, o Atlético-GO ficou no empate por 2 a 2 diante do Ceará, em partida realizada na noite desta segunda-feira, no Estádio Serra Dourada, pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, continuando assim na frente do rival na briga pelo G4, zona de acesso à primeira divisão.

Com o resultado, o Atlético-GO segue na vice-liderança, com 38 pontos, a três do líder Vasco. O Ceará, que não vence há cinco rodadas, está em terceiro, com 37. O time goiano aumentou sua invencibilidade para cinco jogos.

Os rivais diretos na briga pelo acesso fizeram um jogo muito movimentado nesta noite. O clube goiano começou melhor e não demorou para chegar com perigo. Jorginho envolveu a defesa adversária e arriscou. O goleiro Éverson fez a defesa em dois tempos. A resposta aconteceu aos 22 minutos. Eduardo apareceu bem pelo lado esquerdo e cruzou na medida para Bill, que cabeceou para o gol.

O Atlético "sentiu" o gol e deu espaço para o Ceará atuar no contra-ataque. Kléver defendeu chutes de Felipe e Bill, salvando o time da casa que empatou aos 39 minutos. Gilsinho recebeu de costas para o zagueiro, fez o giro e chutou, sem chances para o goleiro Éverson, deixando tudo igual no marcador.

A virada aconteceu ainda no primeiro tempo. Aos 44 minutos, Pedro Bambu chutou e a bola bateu na mão de Valdo. O árbitro marcou penalidade máxima. Romário foi para cobrança e fez o segundo da equipe goiana, que não deu tempo para uma possível reação cearense.

No segundo tempo, o técnico Sérgio Soares fez duas mudanças: colocou Tomas Bastos e Serginho. Assim, deixou o Ceará com postura mais ofensiva. A aposta deu certo. Aos dois minutos, após cobrança de falta, Bill desviou para fazer o segundo do time visitante. A situação do Atlético piorou ainda mais na sequência, com a expulsão de Alison. Com um homem a mais, o time goiano recuou e acabou garantindo um ponto.

Na próxima rodada, o Atlético-GO enfrenta o Vila Nova no sábado, às 16 horas, no Estádio Serra Dourada. No domingo, o Ceará recebe o Avaí, às 18h30, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE).

FICHA TÉCNICA:

ATLÉTICO-GO 2 x 2 CEARÁ

ATLÉTICO-GO - Kléver; Matheus Ribeiro, Marllon, Lino e Romário; Michel (Silva), Pedro Bambu, Magno Cruz e Jorginho (Júnior Viçosa); Alison e Gilsinho (Bruno Barra). Técnico: Marcelo Cabo.

CEARÁ - Éverson; Tiago Cametá, Valdo, Charles e Eduardo; Richardson, Diego Felipe (Ricardinho), Felipe (Serginho) e Wescley; Bill e William Henrique (Tomas Bastos). Técnico: Sérgio Soares.

GOLS - Bill, aos 21, Gilsinho, aos 39, e Romário (pênalti), aos 44 minutos do segundo tempo. Bill, aos 2 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Romário, Michel e Gilsinho (Atlético-GO); Charles e Eduardo (Ceará).

CARTÃO VERMELHO - Alison (Atlético-GO).

ÁRBITRO - Marcos Mateus Pereira (MS).

RENDA - R$ 39.180,00.

PÚBLICO - 2.386 pagantes.

LOCAL - Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO).