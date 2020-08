Com um a menos, Atlético-GO leva gol no fim e empata com o Sport

O Atlético Goianiense ia conseguindo emplacar a sua segunda vitória seguida, mas sofreu um gol nos acréscimos e ficou no empate com o Sport, por 1 a 1, neste domingo, no Estádio Olímpico Pedro Ludovico, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

Os dois times ficam empatados com quatro pontos, no meio da tabela de classificação. O Atlético-GO, porém, tem um jogo a menos que o Sport, pois o confronto da primeira rodada, contra o Corinthians, foi adiado. No meio de semana chamou a atenção ao vencer o Flamengo por 3 a 0.

Com uma postura ofensiva, o Atlético-GO precisou de apenas 13 minutos para abrir o placar. Hyuri cruzou, Ferrareis furou e a bola sobrou para Jorginho, que dominou, tirou de Iago Maidana e bateu no cantinho de Mailson.

Aos poucos, o Sport foi se encontrando na partida e só não empatou aos 31 minutos em chute de Willian Farias porque Jean defendeu com os pés. Nos minutos finais, o time goiano voltou a criar lances de perigo. Marlon Freitas mandou na rede pelo lado de fora. Na sequência, Gustavo Ferrareis chutou e Mailson espalmou.

Na volta do intervalo, o Sport levou perigo aos nove minutos. Jonatan Gomez recebeu em boas condições, mas bateu por cima do gol. Aos 18, Dudu retornou ao gramado sem a autorização do árbitro e recebeu o segundo amarelo.

Mesmo com um a menos, o Atlético-GO ainda fez Mailson trabalhar em falta cobrada por Everton Felipe. No contra-ataque, Júnior Brandão recebeu cruzamento rasteiro, mas parou no goleiro Mailson. Aos 27, Bruninho cobrou falta e a bola explodiu na trave de Jean.

O jogo ficou aberto, com o Sport partindo para cima e o Atlético-GO assustando nos contra-ataques. Aos 46 minutos, Marquinhos arriscou de fora da área e mandou para fora. De tanto insistir, o time pernambucano empatou dois minutos depois. Elton chutou, Jean defendeu e a bola bateu em Iago Maidana antes de entrar. Apesar da reclamação dos jogadores do Atlético-GO, o gol foi confirmado depois de consulta do VAR.

O Atlético-GO volta a campo na quarta-feira, contra o Internacional, às 20h30, no Beira-Rio, em Porto Alegre. Na quinta, o Sport recebe o Santos, às 19h15, na Ilha do Retiro, no Recife. Os jogos são válidos pela quarta rodada.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO 1 X 1 SPORT

ATLÉTICO-GO - Jean; Dudu, Éder, Gilvan e Nicolas; Edson, Marlon Freitas, Everton Felipe (Willian Maranhão), Jorginho (Moacir) e Gustavo Ferrareis (Matheuzinho); Hyuri (Júnior Brandão). Técnico: Vágner Mancini.

SPORT - Mailson; Patric, Iago Maidana, Adryelson e Sander (Luciano); Willian Farias (Hernane), Betinho (Ricardinho) e Jonatan Gómez (Bruninho); Lucas Venuto, Élton e Marquinhos. Técnico: Daniel Paulista.

GOLS - Jorginho, aos 13 minutos do primeiro tempo; Iago Maidana, aos 48 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Grazianni Maciel Rocha (RJ).

CARTÕES AMARELOS - Dudu (Atlético-GO); Willian Farias e Ricardinho (Sport).

CARTÃO VERMELHO - Dudu (Atlético-GO).

LOCAL - Estádio Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia (GO).