Com um a menos, Atlético-MG arranca empate do Fortaleza no Castelão

Com um jogador a menos por todo o segundo tempo - Geuvânio foi expulso -, o Atlético Mineiro arrancou um empate por 2 a 2 diante do Fortaleza neste sábado, em plena Arena Castelão, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o Fortaleza foi para o quarto jogo sem derrota. Soma 36 pontos, mesma pontuação do Atlético-MG. Ambos ainda correm risco de rebaixamento.

Neste sábado, Gabriel Dias estava em uma tarde iluminada. O volante do Fortaleza foi o principal nome do primeiro tempo, tendo inaugurado o marcador logo aos 14 minutos. Osvaldo invadiu a área e cruzou na medida para o camisa 13 cabecear no fundo das redes. O próprio jogador, que atuou improvisado na lateral-direita, salvou o Fortaleza ao salvar um gol, do Atlético, em cima da linha. Luan chutou e viu seu adversário tirar de calcanhar.

O Atlético foi jogando o Fortaleza para o campo da defesa, mas contou com uma felicidade de Patric para deixar tudo igual. O lateral arriscou do meio da rua e acabou surpreendendo Felipe Alves, por cobertura. Mas a resposta foi imediata. Em nova cobrança de escanteio de Juninho, Gabriel Dias, de novo, desviou para colocar o time da casa novamente na frente do marcador.

O Fortaleza ficou perto de aumentar a contagem ainda no primeiro tempo. Felipe arriscou de fora da área e ficou na defesa em dois tempos do goleiro Cleiton. Já Osvaldo, que recebeu de Romarinho, desperdiçou grande oportunidade ao jogar a bola para fora.

No segundo tempo, Gabriel Dias continuou sendo o destaque da partida. O jogador recebeu um puxão de Geuvânio, que levou o segundo amarelo e acabou expulso, no minuto inicial. Com um a mais, o Fortaleza recuou e ficou administrando o resultado.

O time cearense apostou no contra-ataque, mas só levou perigo em uma única oportunidade. André Luis partiu em velocidade e acabou sendo derrubado por Igor Rabello na entrada da área. O lance gerou muita reclamação por parte do Fortaleza, mas o árbitro acabou mandando a partida continuar.

No lance seguinte, aos 41 minutos, Marquinhos fez linda jogada pela esquerda e achou Fábio Santos livre de marcação. Dentro da área, o lateral só tirou de Felipe Alves para deixar tudo igual. Antes do apito final, o Fortaleza tentou um abafa, mas não conseguiu evitar o empate.

Na próxima rodada, o Fortaleza visita o Corinthians na quarta-feira, às 19h30, no Itaquerão, em São Paulo (SP). No mesmo dia, às 20h, o Atlético recebe o Goiás no Mineirão, em Belo Horizonte (MG).

FICHA TÉCNICA:

FORTALEZA 2 x 2 ATLÉTICO-MG

FORTALEZA - Felipe Alves; Gabriel Dias, Quintero, Jackson e Carlinhos; Felipe, Juninho e Romarinho (Felipe Pires); André Luis, Osvaldo (Marlon) e Wellington Paulista (Kieza). Técnico: Rogério Ceni.

ATLÉTICO-MG - Cleiton; Guga (Fábio Santos), Réver, Igor Rabello e Patric; José Welison, Nathan (Bruninho), Terans (Marquinhos) e Luan; Geuvânio e Di Santo. Técnico: Vagner Mancini.

GOLS - Gabriel Dias, aos 13 e aos 27, Patric, aos 23 minutos do primeiro tempo. Fábio Santos, aos 41 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Rodolpho Toski Marques (PR).

CARTÕES AMARELOS - Felipe, Jackson, Wellington Paulista e Rogério Ceni (Fortaleza); Di Santo e Réver (Atlético-MG).

CARTÃO VERMELHO - Geuvânio (Atlético-MG).

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).