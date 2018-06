Com um a menos, Atlético-MG perde, mas avança na Copa São Paulo na vice-liderança

O Atlético Mineiro não conseguiu terminar a primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior na liderança do Grupo 23. Jogando no estádio José Liberatti, em Osasco, perdeu para o Audax por 1 a 0 - gol de pênalti do atacante Vinícius Ballotelli.

O volante Renan foi expulso no início do primeiro tempo e deixou os mineiros com um jogador a menos. Classificados com antecedência, os dois clubes estão garantidos na segunda fase.

Somando seis pontos, a vice-liderança do Grupo 23 definiu o confronto do Atlético-MG, que terá pela frente o Joinville, líder do Grupo 24. Com nove pontos e 100% de aproveitamento, o Audax ficou com a primeira posição e enfrenta o Real-DF na próxima fase, ainda sem datas, locais e horários definidos pela Federação Paulista de Futebol (FPF).

A segunda fase passa a ser eliminatória em jogo único e, em caso de empate, é decidida nos pênaltis.

Também nesta tarde, o Red Bull Brasil empatou com o São José-RS por 2 a 2 e garantiu a classificação no Grupo 20, com quatro pontos, atrás do Avaí, que venceu o Paulista por 1 a 0 e terminou a primeira fase com nove pontos.

Confira os resultados da 3ª rodada nesta quarta-feira:

Red Bull Brasil 2 x 2 São José-RS

União Barbarense 1 x 6 Rio Branco-ES

Real-DF 2 x 0 São Paulo Crystal-PB

Paulista 0 x 1 Avaí

Audax-SP 1 x 0 Atlético-MG

Taboão da Serra-SP 1 x 3 Joinville