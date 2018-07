Com um a menos, Atlético-MG segura empate com Inter

NOVO HAMBURGO - Internacional e Atlético-MG empataram por 0 a 0 no início da noite deste domingo, em Novo Hamburgo, na região metropolitana de Porto Alegre, pelo Campeonato Brasileiro. O resultado teve sabor de vitória para os visitantes porque eles ficaram com dez jogadores na maior parte do jogo. Aos 37 minutos do primeiro tempo, o estreante Fernandinho foi expulso por acertar uma cotovelada em Jorge Henrique. No restante da partida, os mineiros trataram de apertar ainda mais a marcação para tentar a sorte em contra-ataques puxados por Ronaldinho.

O empate deixou o Internacional na oitava colocação, com 22 pontos, enquanto o Atlético-MG é apenas o 14.º, com 16. As duas equipes voltam as atenções agora para a Copa do Brasil, pela qual atuam na quinta-feira. Os gaúchos enfrentam o Salgueiro, no Estádio do Vale, enquanto os mineiros pegam o Botafogo no Maracanã.

Ao longo dos primeiros 45 minutos, o Internacional teve a posse de bola por mais tempo, mas não chegou a pressionar. O argentino Scocco esteve frente a frente com Victor por três vezes. Na primeira perdeu a dividida, na segunda errou ao tentar concluir um cruzamento de Alex e na terceira acertou um chute cruzado que o goleiro espalmou.

Os visitantes também tiveram suas chances, mas Fernandinho, num chute cruzado, e Leonardo Silva, de cabeça, mandaram a bola para fora. Ronaldinho, em cobrança de falta, acertou a pontaria, mas Muriel estava atento e defendeu.

A expulsão de Fernandinho animou os colorados, que voltaram para o segundo tempo sonhando em tirar proveito da vantagem numérica. Sem chegar a pressionar o adversário, o Internacional criou algumas boas chances, mas errou as conclusões. Aos nove minutos Scocco exigiu outra boa defesa de Victor.

Mas foi Leandro Damião quem levantou a torcida duas vezes. Aos 15 minutos, mandou a bola na trave. Aos 29 minutos, recebeu cruzamento de Fabrício e encheu o pé, num chute que o goleiro do Atlético Mineiro defendeu com dificuldade. Os visitantes poderiam ter marcado seu gol aos 16 minutos, em chute desviado de Luan, e aos 31, em cobrança de falta de Ronaldinho, que Muriel defendeu.

Após o término da partida, o goleiro Victor mostrou descontrole e acabou expulso. Ele chutou a bola em direção a torcida do Inter e gerou revolta dos jogadores adversários. Como já tinha cartão amarelo, recebeu o segundo e, consequentemente, o vermelho.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL 0 x 0 ATLÉTICO-MG

INTERNACIONAL - Muriel; Jorge Henrique, Ronaldo Alves, Alan e Fabrício; Willians, Ygor, Alex (Otávio) e D''Alessandro; Scocco (Caio) e Leandro Damião. Técnico: Dunga.

ATLÉTICO-MG - Victor; Michel, Réver, Leonardo Silva e Junior César; Pierre, Josué, Ronaldinho (Rafael Marques) e Fernandinho; Luan (Rosinei) e Jô (Alecsandro). Técnico: Cuca.

CARTÕES AMARELOS - Jorge Henrique, Willians e Scocco (Internacional); Michel, Réver e Ronaldinho Gaúcho (Atlético-MG).

CARTÕES VERMELHOS - Victor e Fernandinho (Atlético-MG).

ÁRBITRO - Luiz Flávio de Oliveira (SP).

RENDA - R$ 255.490,00.

PÚBLICO - 9.112 pagantes (10.134 no total).

LOCAL - Estádio do Vale, em Novo Hamburgo (RS).