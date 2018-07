Com um a menos, Barueri bate o Vila Nova em casa

Com o resultado, o Barueri subiu para a décima posição, com 17 pontos conquistados, e se afastou de vez da zona do rebaixamento. O Vila Nova, sem vencer há três rodadas, segue com 15 pontos, ameaçado pela zona do descenso.

O jogo começou com o Barueri impondo seu ritmo de jogo e sufocando o Vila Nova. Apesar de ter uma das melhores defesas da Série B, o time goiano não aguentou a pressão e viu o Barueri abrir o placar aos 25 minutos, com Pedrão, que, após cruzamento de Marcos Pimentel, apenas empurrou para o fundo das redes.

O Vila Nova acordou para o jogo após sair perdendo. Aos 33 minutos, Wando recebeu lançamento e iria sair na frente do goleiro do time paulista, se não fosse a falta cometida por Edson Borges, que acabou expulso no lance. Com um a menos, o Barueri se viu acuado, mas conseguiu segurar o placar no primeiro tempo.

Na segunda etapa, o confronto esteve aberto, tanto Barueri, quanto o Vila Nova queriam os três pontos e partiram para o ataque. Com isso muitas chances foram criadas, desde o início, mas faltou eficiência aos atacantes.

Mesmo com um a menos, o Barueri chegou com perigo e quase ampliou com Pedrão, aos 26 minutos, mas o atacante perdeu a grande chance do segundo tempo. Depois disso, o time paulista tratou de se garantir na defesa.

FICHA TÉCNICA:

Grêmio Barueri 1 x 0 Vila Nova

Grêmio Barueri - Juninho; Marcos Pimentel, Alex Lima, Edson Borges e Zé Carlos; Alê, Alex Maranhão, Bebeto (Aldário) e Robson Pontes (Daniel Marques); Marcelinho e Pedrão (Val Baiano). Técnico - Sérgio Soares.

Vila Nova - Michel Alves; Ricardinho (Henrique), Augusto, Éder Lima e Jorge Henrique; Adilson, Jairo (Betinho), Paulo César e Luis Fernando; Roni (Leandro Cearense) e Wando. Técnico - Hélio dos Anjos.

Gols - Pedrão, aos 25 minutos do primeiro tempo.

Árbitro - Emerson Luis Sobral (PE)

Cartão amarelo - Henrique .

Cartão vermelho - Edson Borges

Renda e público - Não disponíveis.

Local - Arena Barueri, em Barueri (SP).