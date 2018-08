Com um a menos, Brasil de Pelotas busca empate com Avaí pela Série B

Mesmo com um jogador a menos durante todo o segundo tempo, o Brasil de Pelotas foi buscar o empate por 1 a 1 com o Avaí na noite desta terça-feira, no estádio Bento de Freitas, na partida que abriu a 21.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O resultado mantém o time da casa fora da zona do rebaixamento, pelo menos, temporariamente. Com 23 pontos, a equipe de Pelotas ocupa o 16º lugar, com dois pontos a mais do que Londrina e CRB, que entram em campo na sexta-feira.

Para o Avaí, o resultado também não é bom. O visitante soma 33 pontos e ocupa a terceira colocação, mas pode perder a vaga no G4, já que Atlético-GO, Goiás, Figueirense e Vila Nova ainda jogam na rodada e precisam apenas de uma vitória para ultrapassá-lo.

O Avaí começou melhor e abriu o placar aos 19 minutos, com um golaço de Renato. O meia recebeu de André Moritz, percebeu o goleiro adiantado e deu um toque de categoria por cobertura para o fundo do gol.

O que estava difícil para o time gaúcho ficou ainda pior aos 35 minutos, quando Pereira, que já tinha cartão amarelo, cometeu falta em Luan e foi expulso pelo árbitro paulista Rodrigo Guarizo do Amaral.

Mesmo com um a menos, o time da casa ainda chegou a assustar no final da primeira etapa. Em cobrança de escanteio, Leandro Leite desviou na primeira trave, o goleiro Aranha ainda tocou na bola e ela bateu na trave.

Na segunda etapa, o ritmo do jogo caiu e o Avaí passou a administrar a vantagem. O Brasil tentava adotar uma postura mais ofensiva na busca pelo empate, mas a desvantagem numérica não permitia que o time da casa se abrisse demais.

O jogo só ganhou em emoção nos minutos finais. Aos 40 minutos, Lourenço saiu na cara do goleiro e teve grande chance para ampliar para os catarinenses, mas tocou por cobertura e a bola saiu à esquerda do gol. Apenas um minuto mais tarde, o Brasil de Pelotas respondeu em bola levantada para a área por Itaqui e o zagueiro Leandro Camilo desviou de cabeça para empatar a partida.

Os dois times voltam a campo na próxima terça-feira, pela 22.ª rodada da Série B. O Brasil de Pelotas joga em casa novamente, dessa vez contra o Paysandu, enquanto o Avaí recebe o Juventude na Ressacada, em Florianópolis (SC).

FICHA TÉCNICA:

BRASIL DE PELOTAS 1 X 1 AVAÍ

BRASIL DE PELOTAS - Marcelo Pitol; Éder Sciola, Leandro Camilo, Rafael Dumas e Bruno Collaço (Tiago Cametá); Leandro Leite, Itaqui, Pereira e Maicon Assis; Lourency (Kaio) e Léo Bahia (Luiz Eduardo). Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

AVAÍ - Aranha; Guga, Airton, Betão e Capa; Judson, Luan, André Moritz (Pedro Castro), Luanzinho (Lourenço) e Renato; Rodrigão. Técnico: Geninho.

GOLS - Renato, aos 19 minutos do primeiro tempo, e Leandro Camilo, aos 41 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP).

CARTÕES AMARELOS - Tiago Cametá e Pereira (Brasil de Pelotas); Guga, Judson, Pedro Castro, Luanzinho e Lourenço (Avaí).

CARTÃO VERMELHO - Pereira (Brasil de Pelotas).

RENDA - R$ 62.569,00.

PÚBLICO - 3.816 pagantes (4.751 no total).

LOCAL - Estádio Bento de Freitas, em Pelotas (RS).