Com um a menos, Criciúma segura empate com o São Bento em Sorocaba

O Criciúma jogou com um homem a menos desde os 14 minutos do segundo tempo, quando Elvis foi expulso, mas conseguiu um resultado satisfatório diante do São Bento, na noite desta sexta-feira, em Sorocaba. Os dois times não saíram de um empate sem gols no estádio Walter Ribeiro, em jogo válido pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

A igualdade no placar mantém uma distância de um ponto entre eles. O time catarinense está em 12º lugar, com 41 pontos, enquanto a equipe sorocabana ocupa a 14ª colocação, com 40. Nenhum dos dois têm chances de entrar na zona de rebaixamento, já que o 17º colocado Sampaio Corrêa, primeiro dentro da zona do rebaixamento, tem apenas 32.

O São Bento entrou em campo buscando o ataque e conseguiu mandar no jogo por algum tempo. Mas, aos poucos, o Criciúma conseguiu equilibrar as ações, encaixou alguns bons contra-ataques e criou chances até melhores que a do adversário.

Apesar de ficar mais com a bola, o time da casa mostrou muita dificuldade na hora do último passe. Os jogadores abusaram de cruzamentos na área que não resultavam em lances de perigo, muito disso por conta da ausência um homem de referência. Com isso, o jogo foi para o intervalo sem bola na rede.

Insatisfeitos com o baixo nível da etapa inicial, os técnicos Marquinhos Santos e Mazola Júnior fizeram mudanças para o segundo tempo. O atacante Cléo Silva entrou no lugar do meia Zezinho no São Bento, enquanto o lateral-direito Sueliton saiu para a entrada do meia Carlos Eduardo no Criciúma.

O time da casa voltou melhor e chegou a balançar a rede aos seis minutos, com Samuel Santos, mas o árbitro marcou impedimento, para a irritação dos mandantes. Aos 14 minutos, foi a vez do lado catarinense reclamar, quando o árbitro mostrou o cartão vermelho direto ao meia Elvis, por reclamação.

Com um a mais, o São Bento dominou as ações e o jogo foi de ataque contra defesa, mas o Criciúma não entrou em desespero e soube se defender bem para segurar o empate.

Os dois times voltam a campo no dia 27 de outubro (sábado), para a disputa da 33ª rodada. O São Bento recebe o CRB no Walter Ribeiro, enquanto o Criciúma fará o clássico catarinense com o Figueirense no estádio Orlando Scarpelli.

FICHA TÉCNICA:

SÃO BENTO 0 x 0 CRICIÚMA

SÃO BENTO - Rodrigo Viana; Tony, Ewerton Páscoa, Anderson Salles e Marcelo Cordeiro; Fábio Bahia, Dudu Vieira (Ronaldo), Samuel Santos e Zezinho (Cléo Silva); Francis e Roni (Diogo Oliveira). Técnico: Marquinhos Santos.

CRICIÚMA - Belliato; Sueliton (Carlos Eduardo), Fábio Ferreira, Sandro e Iago (Marlon Freitas); Jean Mangabeira, Liel, Eduardo e Elvis; Vitor Feijão e Zé Carlos (Nicolas). Técnico: Mazola Júnior.

CARTÕES AMARELOS - Dudu Vieira e Ewerton Páscoa (São Bento); Belliato, Eduardo, Sueliton, Vitor Feijão e Zé Carlos (Criciúma).

CARTÃO VERMELHO - Elvis (Criciúma).

ÁRBITRO - Wanderson Alves de Sousa (MG).

RENDA - R$ 23.095,00.

PÚBLICO - 1.845 pagantes.

LOCAL - Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba (SP).