Lanterna América-MG arranca empate com o Figueirense fora de casa

Mesmo jogando em casa e abrindo vantagem de 2 a 0 no placar, o Figueirense cedeu o empate ao lanterna América-MG, na noite desta quarta-feira, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. O duelo, válido pela 25ª rodada do Brasileirão, era um confronto direto contra o rebaixamento.

Apesar do frustrante empate por 2 a 2, os catarinenses deixaram temporariamente a zona de rebaixamento. Ocupam no momento o 16º lugar, com 28 pontos, empurrando o Internacional (27 pontos) para a zona da degola. O América-MG permanece na lanterna, com apenas 15 pontos somados.

O Figueirense entrou em campo nesta noite sem dois dos seus principais jogadores. Rafael Moura, artilheiro da equipe no Brasileirão, sofreu lesão muscular e desfalca a equipe por ao menos um mês. E o meia Carlos Alberto teve seu contrato rescindido, num início de semana conturbado na equipe catarinense.

Foi sob esta atmosfera que o Figueirense começou a partida em casa contra o lanterna América-MG. Mas demorou apenas 14 minutos para que Lins quebrasse o climão dos vestiários. O atacante aproveitou o corta-luz de Maurídes, dominou e bateu na saída do goleiro João Ricardo: 1 a 0.

Com total domínio do jogo, a equipe catarinense teve um pênalti duvidoso marcado aos 35 minutos. Dodô converteu a cobrança e deixou o time da casa em situação confortável na partida. Mas o indício de reação mineira veio aos 43 minutos, com belo gol de Jonas, após jogada de Osman pela esquerda e chute no travessão de Nixon.

O segundo tempo começou com baixo nível técnico nos dois lados do campo. A primeira chance foi dos visitantes, com Osman chutando à esquerda de Gatito Fernández. Com 25 minutos, o meio-campo Pablo, ex-jogador do Figueirense, aproveitou que foi substituído para bater boca com torcedores locais.

Foi expulso, mas teve tempo de alcançar a área reservada para a torcida visitante e aplaudir o gol de empate, aos 35 minutos. Osman se esticou todo para colocar nas redes o cruzamento de Ernandes. As duas equipes pouco fizeram depois para mudar o placar de 2 a 2.

O Figueirense tem parada dura na próxima rodada, com partida contra o Flamengo, às 11h de domingo, dia 18, no Pacaembu, em São Paulo (SP). O América-MG volta a campo na segunda-feira, quando recebe o Inter no Independência, às 20h.

FICHA TÉCNICA:

FIGUEIRENSE 2 x 2 AMÉRICA-MG

FIGUEIRENSE - Gatito Fernández; Ayrton, Bruno Alves, Werley, Marquinhos Pedroso; Jackson Caucaia (Jocinei), Ferrugem (Ermel), Jefferson, Dodô; Lins (Rafael Silva), Maurídes. Técnico: Tuca Guimarães.

AMÉRICA-MG - João Ricardo; Jonas, Sueliton, Éder Lima, Gilson; Leandro Guerreiro (Ernandes), Juninho, Pablo (Matheusinho), Danilo Barcelos; Osman, Nixon (Michael). Técnico: Enderson Moreira.

GOLS - Lins, aos 14, Dodô, aos 37, Jonas, aos 43 minutos do primeiro tempo; Osman, aos 35 minutos do segundo tempo.

CARTÃO AMARELO - Osman (América-MG).

CARTÃO VERMELHO - Pablo (América-MG).

ÁRBITRO - José Cláudio Rocha Filho (SP).

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

LOCAL - Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC).