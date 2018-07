Com um a menos, Milan só empata com o Torino por 1 a 1 pelo Italiano

O Milan não passou de um empate por 1 a 1 diante do Torino, neste sábado, fora de casa, pela 18.ª rodada do Campeonato Italiano. A equipe de Filippo Inzaghi até saiu na frente logo no início, com Menéz, mas foi prejudicada pela expulsão de De Sciglio ainda no primeiro tempo e acabou sofrendo a igualdade com Glik.

Foi a terceira partida seguida sem vitória do Milan, que chegou aos 26 pontos, em sétimo, fora da zona de classificação para torneios europeus. Na próxima rodada, domingo que vem, a equipe duela com a Atalanta em casa. Já o Torino é o 13.º, com 19 pontos, e pega o Cesena também no domingo, mas fora de casa.

O jogo deste sábado começou como o torcedor do Milan queria. Logo aos três minutos, Menéz marcou de pênalti e colocou a equipe em vantagem. Mas aos 47 minutos, De Sciglio matou contra-ataque do Torino, recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso.

Com um a mais e apoiado pela torcida, os donos da casa foram para cima no segundo tempo. A pressão que já vinha desde a etapa inicial se intensificou e foi recompensada com o gol de empate aos 36 minutos. Após escanteio batido da direita, Glik subiu na marca do pênalti para escorar com estilo.

Na outra partida do dia pelo Campeonato Italiano, outro 1 a 1. A Udinese visitou o Sassuolo e não passou de um empate, que a deixou na 11.ª colocação, com 23 pontos. Um ponto à frente, em décimo, está justamente o Sassuolo.