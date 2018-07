Com um a menos, Mogi Mirim segura empate com Capivariano

Atuando com um jogador a menos desde o primeiro tempo, o Mogi Mirim conseguiu, nesta terça-feira à noite, um bom empate com o Capivariano, por 2 a 2, na Arena Capivari, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. Ainda assim, o time de Mogi ficou duas vezes à frente do placar durante os 90 minutos.

Com o resultado, o Mogi Mirim chegou aos oito pontos e assumiu a vice-liderança do Grupo A - um atrás do São Paulo, líder, mas que entra em campo nesta quarta-feira. O Capivariano, por sua vez, é o terceiro colocado do Grupo D, com apenas dois pontos ganhos. O time ainda não venceu no Estadual.

A forte chuva que caiu no interior de São Paulo prejudicou os dois times, que tiveram que apostar, pelo menos em boa parte do jogo, em jogadas aéreas. Os primeiros minutos de jogo foram equilibrados, mas numa desatenção do Capivariano o Mogi Mirim abriu o placar. Aos seis minutos, Leonardo fez boa jogada pela lateral esquerda e cruzou para o atacante Magrão, que completou para as redes do goleiro Douglas.

Mesmo atrás no placar, o Capivariano mostrou pouco poder ofensivo e viu o adversário ser melhor em campo. O Mogi, porém, não soube aproveitar a vantagem e se complicou quando teve expulso o zagueiro Wagner Silva. Ele, que já havia recebido amarelo, recebeu o segundo amarelo após falta em Everton Dias e deixou o gramado com o cartão vermelho.

No segundo tempo, o Capivariano voltou melhor e logo aos sete minutos empatou. Após cruzamento da direita, o zagueiro Fernando Lombardi aproveitou falha do goleiro Daniel e, de cabeça, deixou tudo igual.

A igualdade obrigou o Mogi a se fechar na defesa e apostar nos contra-ataques. Foi justamente assim que os visitantes voltaram a marcar. Aos 25 minutos, Valdir partiu em velocidade e encontrou Magrão livre na pequena área para completar. Dois minutos depois, porém, o Capivariano voltaria a empatar com o zagueiro Samuel Souza, de cabeça.

No final do jogo, aos 43 minutos, o Capivariano teria a chance de vencer com Rodolfo, que aproveitou rebate do goleiro Daniel e acertou a trave. Este seria o último lance da partida, que terminou mesmo empatada. Placar justo.

O Capivariano volta a campo no próximo domingo, contra o Ituano, às 19h30, no Estádio Novelli Júnior, em Itu. Enquanto isso, o Mogi Mirim, na quarta-feira, dia 18, recebe o Penapolense, às 17 horas, no Romildo Ferreira, em Mogi Mirim.

FICHA TÉCNICA

CAPIVARIANO 2 x 2 MOGI MIRIM

CAPIVARIANO - Douglas; Régis, Fernando Lombardi, Marllon e Airton Oliveira; Amaral (Antônio Flávio), Samuel Souza, Everton Dias (Rodolfo) e Airton (Wigor); Franci e Romão.

Técnico - Ivan Baitello.

MOGI MIRIM - Daniel; Valdir, Fábio Sanches, Wagner Silva e Leonardo de Jesus; Magal, Hygor (Rivaldinho), Val e Edson Ratinho; Geovane (André Luís) e Magrão (Everton Heleno).

Técnico - Claudinho Batista.

GOLS - Magrão, aos seis minutos do primeiro e aos 25 minutos do segundo tempo; Fernando Lombardi, aos sete minutos, e Samuel Souza, aos 27 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Thiago Luis Scarascati.

CARTÕES AMARELOS - Marllon (Capivariano); Wagner Silva, Magal e Hygor (Mogi Mirim).

CARTÃO VERMELHO - Wagner Silva (Mogi Mirim).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Arena Capivari, em Capivari (SP).