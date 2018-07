Com um a menos, Napoli bate Crotone e se aproxima dos líderes; Inter perde no fim

O Napoli conseguiu uma suada vitória neste domingo e se reaproximou dos líderes do Campeonato Italiano. Diante do lanterna Crotone, fora de casa, superou a desvantagem numérica durante mais de uma hora e contou com os gols de Callejón e Maksimovic para derrotar o adversário por 2 a 1, pela nona rodada.

Com o resultado e a derrota da Juventus para o Milan no sábado, o Napoli se reaproximou dos lideres. Está na terceira posição, com 17 pontos, quatro atrás da Juventus e dois atrás do Milan. O Crotone, por sua vez, segue fazendo péssima campanha e é o último colocado com somente um ponto.

A superioridade técnica do Napoli fez a diferença logo aos 16 minutos neste domingo, quando Mertens fez grande jogada pela esquerda e cruzou. Callejón aproveitou a sobra e bateu para a rede. Aos 30, no entanto, Gabbiadini perdeu a cabeça ao sofrer falta e acertou uma solada em seu marcador. O árbitro viu e o expulsou.

Mas somente dois minutos depois, o Napoli ampliou. Strinic cobrou escanteio da direita e Maksimovic, meio sem jeito, tocou para a rede. Na etapa final, o Crotone tentou ir ao ataque, mas esbarrava na falta de qualidade técnica. Ainda assim, diminuiu aos 43 com Aleandro Rosi, mas já era tarde para uma reação.

O Napoli agora se prepara para a próxima rodada do Campeonato Italiano, na quarta-feira, quando recebe o Empoli. O Crotone, por sua vez, tentará a primeira vitória contra a Fiorentina, fora de casa, também na quarta.

INTER PERDE

Se o Napoli voltou a vencer no Italiano, a Inter de Milão segue fazendo péssima campanha. Sem engrenar sob o comando de Frank De Boer e com Gabriel no banco durante os 90 minutos, a equipe perdeu neste domingo para a Atalanta, por 2 a 1, fora de casa, com direito a gol nos últimos minutos.

O resultado foi a quarta derrota consecutiva - quinto jogo sem vencer - e deixou a equipe na 13.ª colocação, com somente 11 pontos em nove partidas. Na quarta-feira, a Inter tenta a recuperação contra o Torino, em casa. A Atalanta, por sua vez, vem de quatro partidas sem derrota e chegou a 13 pontos, na oitava posição. Quarta-feira, visita o Pescara.

Neste domingo, a Atalanta saiu na frente logo aos nove minutos, com Masiello, após escanteio da direita. O empate da Inter só saiu no segundo tempo, em um golaço. Aos cinco minutos, o brasileiro naturalizado italiano Eder cobrou falta de muito longe e acertou o ângulo.

A Inter, então, foi para cima e o jogo ficou aberto. Mas quem se deu bem foi a Atalanta. Aos 43 minutos, Santon cometeu pênalti bobo ao dar carrinho dentro da área em Kessie. O chileno Mauricio Pinilla cobrou forte, no canto direito do goleiro, e selou o triunfo.

OUTROS RESULTADOS

Ainda neste domingo, destaque pela vitória da Fiorentina fora de casa sobre o Cagliari, por 5 a 3, com três gols de Kalinic e dois de Bernardeschi. A Udinese também passou pelo Pescara por 3 a 1, em casa; o Empoli ficou na igualdade em 0 a 0 com o Chievo; e a Lazio empatou em 2 a 2 com o Torino em Turim.