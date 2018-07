Com um a menos, Náutico derrota o Figueirense no Sul Mesmo atuando boa parte do jogo com um jogador a menos, o Náutico venceu o Figueirense por 2 a 1, nesta terça-feira, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O resultado deixou o time pernambucano com 10 pontos, enquanto que o catarinense, que vinha de derrota para o América-MG, continua com seis.