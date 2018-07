Com um a menos, Oeste vence Sampaio Corrêa em Osasco

Brigando pelo G4, zona de acesso, o Sampaio se afasta um pouco da briga, já que estaciona nos 25 pontos. Do outro lado, o Oeste comemora o resultado, já que chega ao quarto jogo seguido com vitória na sua nova casa, em Osasco, e ainda soma 20 pontos, se afastando ainda mais da briga contra o rebaixamento. Antes, o time paulista venceu América-MG, Paraná e Ceará.

Mesmo jogando longe de Itápolis, o Oeste fez valer o fator mandante no começo do jogo. Ainda assim, mesmo pressionando, o time paulista não chegou a trazer grandes perigos a meta do goleiro Ruan, enquanto o Sampaio Corrêa limitava-se a jogar no contra-ataque.

A situação mudou a partir dos 30 minutos, quando o Oeste perdeu o fôlego e viu o time maranhense começar a gostar do jogo. Comandados por Nadson, o Sampaio ganhou toque de bola e passou a explorar o lado esquerdo do ataque, com o lateral Renan Oliveira e o meia Raí.

No segundo tempo, na primeira chance em que o Oeste abriu o jogo com mais objetividade, a bola caiu nos pés do capitão Mazinho. Ele trouxe para o meio da grande área, cortou dois defensores e bateu no contra pé do goleiro, quase na linha de fundo. Depois disso, o Oeste "fechou a casinha" e segurou a importante vitória.

Os dois times terão o restante da semana para trabalhar, já que só entram em campo no sábado, às 16h30. Novamente em casa, o Oeste recebe o Santa Cruz na 16ª rodada, enquanto o Sampaio viaja até Goiânia, onde vai confrontar o Atlético-GO no Serra Dourada.

FICHA TÉCNICA:

OESTE 1 x 0 SAMPAIO CORRÊA

OESTE - Jeferson Romário; Paulo Henrique, Halisson, Ligger e Fernandinho; Leandro Mello, Renato Xavier, Patrick Silva (Wangler) e Mazinho (Rodriguinho); Waguininho e Junior Negão (Rodolfo). Técnico: Roberto Cavalo.

SAMPAIO CORRÊA - Ruan; Daniel (Arlindo Maracanã), Edvânio, Plínio e Renan Oliveira (Vanger); Léo Salino (Cleitinho), Diones, Válber, Nadson e Raí; Douglas Oliveira. Técnico: Léo Condé.

GOL - Mazinho aos 17 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Diego Almeida Real (RS).

CARTÕES AMARELOS - Renato Xavier (Oeste); Edvânio (Sampaio Corrêa).

CARTÃO VERMELHO - Waguininho (Oeste).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio José Liberatti, em Osasco (SP).