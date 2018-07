Com um a menos, Ponte Preta derrota Náutico em Campinas

A Ponte Preta cumpriu sua meta de terminar o primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro com mais de 30 pontos. Mesmo com um jogador a menos desde o início do segundo tempo, o zagueiro Tiago Alves foi expulso -, os paulistas bateram o Náutico, por 2 a 0, na tarde deste sábado, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. O duelo foi válido pela 19.ª rodada da divisão de acesso.

Apesar de virar o turno com 31 pontos, a Ponte não conseguiu voltar ao G4 - grupo de acesso à elite do futebol brasileiro. Mas a distância para os quatro primeiros é de apenas um ponto. Por outro lado, o Náutico teve quebrada uma série de três vitórias seguidas e estaciona nos 27 pontos, na faixa intermediária da tabela de classificação.

Com uma formação bem compacta e uma marcação adiantada, a Ponte dominou o primeiro tempo e poderia ter construído a vitória antes do intervalo. Foram pelo menos seis chances claras de marcar. Na melhor delas, o atacante Rafael Costa recebeu passe do goleiro Roberto, aos 21 minutos, mas mandou pela linha de fundo.

Na segunda etapa, o time de Campinas parecia estar prejudicado pela expulsão do zagueiro Tiago Alves, aos nove minutos. Mas aconteceu o contrário. O Náutico se abriu e levou gols no contra-ataque.

Aos 18 minutos, o lateral Rodinei tocou na área para Rafael Costa, que bateu na saída do goleiro Júlio César. O segundo aconteceu aos 34 minutos. O atacante Cafu recebeu passe do meia Renato Cajá, em velocidade, e só tirou do goleiro para fazer 2 a 0.

Na próxima sexta-feira, às 19h30, a Ponte Preta volta a campo para enfrentar o Icasa, no Estádio Romeirão, em Juazeiro do Norte (CE), mas desde que o time cearense consiga reverter a sua exclusão da Série B. Enquanto isso, o Náutico joga contra o Bragantino, no sábado, às 16h10, na Arena Pernambuco.

FICHA TÉCNICA:

PONTE PRETA - Roberto; Rodinei, Tiago Alves, Diego Sacoman e Bryan; Juninho, Fernando Bob e Adrianinho (Renato Cajá); Roni (Gilvan), Cafu (Adilson Goiano) e Rafael Costa. Técnico: Guto Ferreira.

NÁUTICO - Júlio César; Rafael Cruz, Renato Chaves, Flávio e Raí (Roberto); João Ananias, Paulinho e Guilherme (Elicarlos); Marinho, Sassá e Tadeu (Marcus Vinícius). Técnico: Dado Cavalcanti.

GOLS - Rafael Costa, aos 18, e Cafu, aos 34 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - André Luiz de Freitas Castro (GO).

CARTÕES AMARELOS - Tiago Alves, Fernando Bob, Adilson Goiano, Renato Cajá e A(Ponte Preta); Raí, Paulinho, Rafael Cruz (Náutico).

CARTÃO VERMELHO - Tiago Alves (Ponte Preta).

RENDA - R$ 63.290,00.

PÚBLICO - 7.028 pagantes.

LOCAL - Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).